¡Otro cadáver! Este nuevo hallazgo se da en el río Las Vacas en la zona 18

La jornada se vio marcada por el hallazgo de tres cadáveres y dos cabezas en distintos puntos. Luego de reportarse restos humanos en Palencia, Bomberos Municipales confirmaron la localización de un cuerpo en estado de putrefacción en el río Las Vacas, Zona 18.
A minutos de que Bomberos Voluntarios reportaran el hallazgo de restos humanos en un río ubicado en el kilómetro 23 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Palencia, Bomberos Municipales informaron de otro cuerpo en estado avanzado de putrefacción.
"El cadáver que aún no ha sido identificado se encontró en el río Las Vacas, al final de la finca San Rafael, en la zona 18", informaron los socorristas.
Detallaron que la víctima se encontraba envuelta en sábanas, por lo que se solicitó autorización al Ministerio Público (MP) para llevarla hasta la orilla de la calle, en donde se realizarán las primeras pesquisas para las averiguaciones de rigor.
En Palencia
La noche del pasado 24 de octubre, bajo el puente San Juan, en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico, los socorristas reportaron el hallazgo de nueve cuerpos, los cuales fueron enviados a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Este lunes 27, se localizaron dos cadáveres más y dos cabezas humanas que se encontraban envueltas en bolsas plásticas, a dos kilómetros del hallazgo del pasado viernes.
*Con información de Eunise Valdez / colaboradora.