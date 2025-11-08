Versión Impresa
Crisis aérea EEUU: 40 aeropuertos reducen operaciones por la FAA

  • Por Maria Fernanda Gallo
08 de noviembre de 2025, 11:31
Más de 800 vuelos americanos hacia el mundo fueron cancelados tras cierre de gobierno desde este viernes.&nbsp; (Foto: FAA)

La Federal Aviation Administration (FAA) anunció que tras el cierre de gobierno se vio necesario reducir los vuelos que realizan 40 aeropuertos.

Aeropuertos, que representan gran volumen de movilización aérea para Estados Unidos y el mundo, se han visto afectados ante este desacuerdo político. 

Para Estados Unidos, un cierre de gobierno significa que la Casa Blanca y el Congreso no aprobaron el presupuesto federal, ocasionando que muchos de los empleados federales, incluyendo a los de los aeropuertos, dejarán de recibir su salario desde el 1 de octubre.

Según información de CNN, estas son las cantidades de vuelos cancelados:

  • Delta Air Lines, canceló desde ayer viernes 7 de noviembre 170 vuelos programados.
  • United Airlines, está realizando solo vuelos regionales. Canceló 200 vuelos a partir del viernes.
  • American Airlines, canceló un promedio de 220 vuelos.
  • Southwest Airlines, pese hacer los ajustes de horario, se vio necesario cancelar 100 de los vuelos programados.

Y entre otras aerolíneas, suman un total de 800 vuelos cancelados en los siguientes 40 aeropuertos vulnerados en esta crisis:

  1. Anchorage International
  2. Hartsfield-Jackson Atlanta International
  3. Boston Logan International
  4. Baltimore/Washington International
  5. Charlotte Douglas International
  6. Cincinnati/Northern Kentucky International
  7. Dallas Love
  8. Ronald Reagan Washington National
  9. Denver International
  10. Dallas/Fort Worth International
  11. Detroit Metropolitan Wayne County
  12. Newark Liberty International
  13. Fort Lauderdale/Hollywood International
  14. Honolulu International
  15. Houston Hobby
  16. Washington Dulles International
  17. George Bush Houston Intercontinental
  18. Indianapolis International
  19.  New York John F. Kennedy International
  20. Las Vegas McCarran International
  21. Los Angeles International
  22. New York LaGuardia
  23. Orlando International
  24. Chicago Midway
  25. Memphis International
  26. Miami International
  27. Minneapolis/St. Paul International
  28. Oakland International
  29. Ontario International
  30. Chicago O'Hare International
  31. Portland International
  32. Philadelphia International
  33. Phoenix Sky Harbor International
  34. San Diego International
  35. Louisville International
  36. Seattle/Tacoma International
  37. San Francisco International
  38. Salt Lake City International
  39. Teterboro
  40. Tampa International

Los trabajadores afectados son controladores del tráfico aéreo y los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte, que de acuerdo con CNN existe una crisis de escasez de personal para atender el flujo cotidiano de viajeros. 

(Foto: FAA)
Esta crisis política estaría afectando a miles de estadunidenses, así como pérdidas mayorías para las aerolíneas y empresas del sector de turismo.

