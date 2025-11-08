Crisis aérea EEUU: 40 aeropuertos reducen operaciones por la FAA

La Federal Aviation Administration (FAA) anunció que tras el cierre de gobierno se vio necesario reducir los vuelos que realizan 40 aeropuertos.
OTRAS NOTICIAS: Paquete "sospechoso" enferma a varias personas en base militar de EE.UU.
Aeropuertos, que representan gran volumen de movilización aérea para Estados Unidos y el mundo, se han visto afectados ante este desacuerdo político.
Para Estados Unidos, un cierre de gobierno significa que la Casa Blanca y el Congreso no aprobaron el presupuesto federal, ocasionando que muchos de los empleados federales, incluyendo a los de los aeropuertos, dejarán de recibir su salario desde el 1 de octubre.
Según información de CNN, estas son las cantidades de vuelos cancelados:
- Delta Air Lines, canceló desde ayer viernes 7 de noviembre 170 vuelos programados.
- United Airlines, está realizando solo vuelos regionales. Canceló 200 vuelos a partir del viernes.
- American Airlines, canceló un promedio de 220 vuelos.
- Southwest Airlines, pese hacer los ajustes de horario, se vio necesario cancelar 100 de los vuelos programados.
Y entre otras aerolíneas, suman un total de 800 vuelos cancelados en los siguientes 40 aeropuertos vulnerados en esta crisis:
- Anchorage International
- Hartsfield-Jackson Atlanta International
- Boston Logan International
- Baltimore/Washington International
- Charlotte Douglas International
- Cincinnati/Northern Kentucky International
- Dallas Love
- Ronald Reagan Washington National
- Denver International
- Dallas/Fort Worth International
- Detroit Metropolitan Wayne County
- Newark Liberty International
- Fort Lauderdale/Hollywood International
- Honolulu International
- Houston Hobby
- Washington Dulles International
- George Bush Houston Intercontinental
- Indianapolis International
- New York John F. Kennedy International
- Las Vegas McCarran International
- Los Angeles International
- New York LaGuardia
- Orlando International
- Chicago Midway
- Memphis International
- Miami International
- Minneapolis/St. Paul International
- Oakland International
- Ontario International
- Chicago O'Hare International
- Portland International
- Philadelphia International
- Phoenix Sky Harbor International
- San Diego International
- Louisville International
- Seattle/Tacoma International
- San Francisco International
- Salt Lake City International
- Teterboro
- Tampa International
Los trabajadores afectados son controladores del tráfico aéreo y los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte, que de acuerdo con CNN existe una crisis de escasez de personal para atender el flujo cotidiano de viajeros.
Esta crisis política estaría afectando a miles de estadunidenses, así como pérdidas mayorías para las aerolíneas y empresas del sector de turismo.