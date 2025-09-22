¿Se repite la historia del 2011? La crisis que golpea al gigante Comunicaciones

-

Con la llegada del técnico mexicano Roberto Hernández, Comunicaciones aspiraba a tener protagonismo de principio a fin, pero en el Apertura 2025, no ha sido y con los 11 puntos de 33 posibles, firma ya el peor el arranque de su historia en torneos cortos, contabilizando los 11 juegos de la primera vuelta.

¿Recorte de plantilla, falta de referentes, fichajes no atinados? Los albos sufren una crisis que dan cuenta con las 3 victorias, 2 empates y 6 derrotas y el décimo puesto que registran en lo que va del certamen. Habían cortado una racha de 4 caídas al hilo, pero contra Xelajú volvieron a las andadas (goleada 3-0).

"No es como se empiece, sino como se termine", dice una conocida frase que la institución podría presumir si mejora en la etapa de las revanchas, así como lo hizo en el Clausura 2011, cuando solo cosechó 11 unidades en la inicial, terminó tercero de la clasificación y levantó el título de monarca.

Los peores arranques de Comunicaciones en torneos Cortos.

Es la única vez que los blancos supieron dar "vuelta a la tortilla", como se dice en buen chapín, porque de ahí, en las otras cuatro ocasiones con números rojos en la primera vuelta, el gran objetivo que demanda la institución: conquistar el cetro de campeón, no se cumplió, pese a que en dos avanzó a fase final.

En el Clausura 2006, con 13 puntos (de 33) en los primeros 11 duelos, finalizaron novenos sin avanzar a fase final, al igual que en el Clausura 2007, que con 14, ocuparon el noveno escaño. Solo en el Clausura 2017 (12pts.) y Apertura 2022 (14), clasificaron a la liguilla, siendo eliminados en cuartos y semifinales.

Hernández cuenta ya con poco crédito de la afición, pero espera encauzar la nave en la segunda vuelta, aunque de entrada deberá afrontarla sin algunas de sus figuras por estar llamadas a Selección Nacional y con el tema de si seguirá dándole confianza a Jorge Moreno en el arco o volverá a rotar.