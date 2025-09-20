¡Festival de goles chivos! Xelajú aplasta a Comunicaciones en el Mario Camposeco

-

Xelajú goleó a Comunicaciones en el Apertura 2025, desatando la euforia en Mario Camposeco. ¡Un triunfo clave para Xelajú de cara a la Copa Centroamericana!

Xelajú cumbió a Comunicaciones y lo devolvió a la realidad, pues le propinó su sexta derrota en las 11 fechas que van del Apertura 2025, con un fuerte 3-0 que desató la euforia del estadio Mario Camposeco.

GOLEADA SUPERCHIVA

Con tantos de Pedro Baez, Kevin Ruiz y Javier González logramos el triunfo.



☑️ Xelajú MC 3-0️ Comunicaciones

Mario Camposeco

Jornada 11

Apertura 2025#XelajúMC #PasiónQueCrece ❤️⚽️ pic.twitter.com/BF0lC4odm2 — Club Xelaju MC (@Xelaju_Oficial) September 20, 2025

El camino para los chivos empezó a asentarse cuando un centro de Jesús López, dentro del área, pegó en la mano de Marco Domínguez. Para hacer efectivo el penal llegó Pedro Báez, quien dejó sin oportunidad al portero Jorge Moreno, al minuto 24.

Los cremas pudieron igualar pronto, en el 31. Darwin Lom ganó un centro de Stheven Robles y estrelló el balón en la base del poste.

En la segunda mitad, llegaron los goles que noquearon al cuadro capitalino.

GOOOOOOLAZO SUPERCHIVO

Kevin Ruiz anota el segundo gol de la noche.



☑️ Xelajú MC 2-0️ Comunicaciones

Mario Camposeco

⏱️ 61'

Jornada 11

Apertura 2025#XelajúMC #PasiónQueCrece ❤️⚽️ pic.twitter.com/EFcNfyNwBE — Club Xelaju MC (@Xelaju_Oficial) September 20, 2025

Kevin Ruiz hizo el segundo de cabeza. El defensor apareció en soledad para conectar un servicio del "Chucho", para vencer a Moreno (62).

El tercero nació por la derecha. Yilton Díaz intentó asistir a Élmer Cardoza, pero un rebote en la defensa dejó el balón suelto y justo llegó Javier González para liquidar (66).

En el tramo final, los dirigidos por Amarini Villatoro sufrieron la expulsión de Raúl Calderón, pero este triunfo servirá de envión anímico para enfrentar a San Miguelito de Panamá, en la ida de serie de octavos de la Copa Centroamericana, el miércoles.