Pasos a desnivel inconclusos, otra crisis de infraestructura

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El paso a desnivel de la calzada Roosevelt reporta un avance físico del 93%, pero aún no se tiene una fecha aproximada de entrega.

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Los proyectos de pasos a desnivel en el país atraviesan un momento crítico marcado por atrasos prolongados, obras inconclusas y conflictos administrativos que han frenado su ejecución, pese a que deberían representar una solución para la movilidad pero su conclusión no logra avanzar con claridad.

Uno de los casos más evidentes es el paso a desnivel de la avenida Petapa y 53 calle, que actualmente reporta un 40% de avance y sin trabajos en ejecución, según el coordinador del Fondo Social de Solidaridad, Antonio Erazo.

El proyecto de la avenida Petapa y 53 calle permanece estancado con apenas un 40% de avance. (Foto: Archivo/Soy502)

A pesar de existir un amparo que ordena continuar con el proyecto, la ejecución sigue sin retomarse. Erazo reconoció que el proceso aún se encuentra en etapas iniciales administrativas: "estamos formando la comisión receptora y liquidadora para proceder", indicó.

El proyecto se retrasó tras el incumplimiento de la empresa constructora, que no avanzó pese a un acuerdo. (Foto: Archivo/Soy502)

El conflicto con la empresa constructora también ha sido determinante. Tras una conciliación, la compañía se comprometió a finalizar la obra en octubre de 2024, pero no registró avances. En paralelo, aunque se entregaron fianzas, estas aún forman parte de procesos administrativos por resolver.

A esto se suma la situación de la empresa supervisora, que dejó de presentar informes durante un largo período, según lo expuesto en la citación. Sobre este punto, Erazo manifestó que presentó un informe, pero tiene algunas inconsistencias, esto ha derivado en un retraso para rescindir su contrato.

Incluso, se reconoció que los atrasos responden, en gran medida, a problemas administrativos vinculados a la gestión de las propias empresas, situación que mantiene paralizada también otras obras viales en el país.

La reactivación del proyecto del paso a desnivel de Calzada Roosevelt se dio en abril de 2025 tras gestiones y citaciones en el Congreso. (Foto: Archivo/Soy502)

Mientras tanto, Erazo indicó que el deterioro de la obra abandonada ya comienza a ser visible. Aunque aún no se cuenta con un cálculo preciso, se advirtió que podrían existir daños en la estructura que impliquen costos adicionales al momento de retomar el proyecto.

Paso a desnivel de la Roosevelt

En contraste, el paso a desnivel de la calzada Roosevelt presenta un escenario distinto, aunque no exento de problemas. De acuerdo con los datos proporcionados por el coordinador del FSS, "el avance físico actual está en un 93%", mientras que el financiero se mantiene en niveles similares.

La reactivación del proyecto se dio en abril de 2025 tras gestiones y citaciones en el Congreso. Estuardo Paredes pic.twitter.com/P7kk7dQynB — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) February 20, 2026

Sin embargo, pese a este alto porcentaje de ejecución, la obra aún no ha sido entregada. Durante el proceso, se han realizado pagos millonarios, más de Q19 millones en 2025, y las sanciones por incumplimiento ya superan el millón y medio de quetzales, indicaron las autoridades, acumuladas por retrasos en la finalización.

Sobre este caso, también se explicó que las verificaciones continúan antes de recibir formalmente la obra, con el fin de asegurar que los trabajos cumplan con los estándares antes de su entrega, sin embargo no se indicó una fecha aproximada para la entrega el proyecto.

La discusión sobre estos proyectos se dio en el marco de una citación realizada por la bancada VOS.