Crisis política en Haití para perfilar al nuevo líder de esa nación

Estados Unidos, países europeos y organizaciones internacionales piden que se convoque a elecciones para designar al sucesor del presidente de Haití, Jovenel Moïse, asesinado el pasado 7 de julio.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), embajadores europeos y de Estados Unidos han manifestado su rechazo a Claude Joseph, como figura al mando de Haití, y piden elecciones.

De acuerdo con una nota publicada por la emisora alemana DW, las potencias extranjeras le dieron la espalda a Joseph, quien ha dirigido temporalmente a Haití luego del asesinado del presidente Jovenel Moïse.

Además, han mostrado darle apoyo a uno de los rivales que le disputan el poder, como Ariel Henry. Así lo dejaron plasmado en un comunicado.

Los embajadores se han posicionado en el llamado Core Group, están a favor de Henry, quien es uno de los tres aspirantes al poder de ese país caribeño, mientras se convoca a elecciones.

In a sharp reversal, the US led Core Group calls on Ariel Henry "to form consensual and inclusive government" in #Haiti. The Martelly wing of PHTK is back in control and it's business as usual. https://t.co/Xom1ewLDMl — HaitiInfoProj (@HaitiInfoProj) July 17, 2021

¿Por qué Henry?

Los países que apoyan el liderazgo de Henry se respalda en el último decreto firmado por Moïse (dos días antes de su muerte), donde nombra a Ariel Henry como primer ministro. Sin embargo, dadas las circunstancias del magnicidio, no se procedió a su investidura, razón por la que Joseph ha estado hasta ahora al mando del Gobierno de Haití.

Las potencias extranjeras pidieron la formación de un gobierno de consenso e inclusivo y con ello le piden a Henry que continúe con la "misión que se le ha encomendado para estar al mando del Gobierno de Haití".

El Core Group está conformado por los embajadores de Estados Unidos, Francia, Brasil, Alemania, Canadá, la Unión Europea, la ONU y la OEA. Se trata de un ente facilitador de la Misión de la ONU para la Estabilización de Haití (Minustah, por sus siglas en inglés), puesto en marcha entre 2004 y 2017. Sin embargo, ha consensuado en las disposiciones políticas de las potencias en relación con dicho país.

El tercer aspirante es Joseph Lamber, actual presidente del Senado, quien ha recibido apoyo de algunos senadores como el posible futuro gobernante de esa nación, en sustitución de Moïse.