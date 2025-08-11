"Cheka" Hernández no salió contento tras el empate

El mediocampista de Municipal, Cristian Hernández, aseguró salir "caliente" tras dejar escapar la victoria frente a Comunicaciones (1-1), aunque confesó que el gol le viene bien en lo personal.
"Uno se va caliente después de un partido así, porque no hemos sido capaces de devolverle a la gente todo el apoyo que nos han dado en los últimos juegos y por la forma en la que se nos van dos puntos que ya teníamos en la bolsa", expresó.
"Cheka" fue bastante crítico: "Nos falta aprender a cerrar mejor los partidos, porque creamos ocasiones para hacerlo, pero nos falta definir de mejor manera para que estas cosas no nos sucedan más durante el torneo, que te da muy poco margen de error".
"Siempre anotar es importante para uno en lo personal, pero más allá de eso perdimos puntos en casa y contra este rival, y eso nos deja un poco con mal sabor de boca. Ahora tocará cambiar el chip y pensar en el duelo contra Real España, que será una final para nosotros en lo internacional", sentenció.