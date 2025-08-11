Comunicaciones le saca un punto a Municipal en un Trébol abarrotado

-

La afición roja volvió a abarrotar el estadio de El Trébol por segundo partido consecutivo en menos de una semana y su equipo solo le pudo ofrecer un nuevo empate, ahora 1-1 con Comunicaciones, en la edición 334 del Clásico.

Érick Lemus aprovechó un resbalón de José Morales para disparar a placer, en una descolgada del mexicano Brian Martínez, quien asistió a la perfección, para que los cremas consiguieran el gol de la igualdad a 10 minutos del final.

El gol de Erick Lemus ⚽️#VamosCremas pic.twitter.com/LlxgzPdH3g — Comunicaciones FC (@CremasOficial) August 11, 2025

Fue el único disparo a portería de los visitantes y la segunda jugada de real peligro en la portería de Kénderson Navarro. Por eso le sabe a triunfo al equipo albo.

Es un respiro para el técnico mexicano Roberto Hernández, que todavía no termina de convencer. Su par, el nicaragüense Mario Acevedo tiene mucho que corregir y poco tiempo.

Gol rojo



Cristian Hernández @Rojos_Municipal 1-0 @CremasOficial pic.twitter.com/maN3BJ2CRY — ThisIsLaLigaGT (@ThisIsLaLigaGT) August 11, 2025

A cambiar de página

Los rojos empataron 1-1 ante Sporting San Miguelito, el pasado jueves, y ahora deben vencer al Real España para mantener la ilusión de clasificarse a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Pocas ideas y variantes. Municipal tuvo la pelota, pero no la claridad para romper el bloque defensivo de los albos. Darwin Lom, el más adelantado de la visita, apenas y pasó el medio campo en la primera mitad.

pic.twitter.com/E9Y22FuBWb — Liga Guate Banrural (@LigaGuate) August 11, 2025

Mérito para Hernández que supo recomponer en la segunda mitad, sobre todo, ante gol del argentino Cristian Hernández, quien festejó por primera vez de rojo, al sacar un derechazo después de ganarle la posición a José Pinto, tras una filtración de Rudy Muñoz y un centro de José Martínez, al 63.

Un minuto después, Darwin Lom se fue lesionado, enciende las alarmas en el equipo y en Selección. Llegaron Eddy Palencia, Juan Blanco y Brian Martínez y eso le dio un respiro a la ofensiva crema.

La afición respondió, Municipal hizo el desgaste en la cancha, pero Comunicaciones es quien sale sonriente del Clásico 334.