Cristiano Ronaldo recibió críticas al compartirse las imágenes donde se le ve entrenando en el Estadio Nacional de Madeira, en Portugal, debido a que no respetó la cuarentena por el Coronavirus.

Acompañado de 8 personas CR7, hizo algunos tiros a portería, entre otros movimientos con el balón. Cristiano Ronaldo y el resto de jugadores de la Juventus tienen un mes de inactividad debido a la pandemia.

Las criticas al astro portugués no se hicieron esperar debido a que no solo se expone si no también expone a otras personas de ser contagiadas con el virus que ya cobró la vida miles de personas en el mundo.

Sigue minuto a minuto las estadísticas del Covid-19 aquí

CR7 podría volver en unas semanas a Italia, para iniciar los entrenamientos de cara al reinicio de la Serie A, que aunque no tiene una fecha exacta para volver, es un hecho de que en los planes de los dirigentes está retomar el certamen y poder concluir la competición.

Tras varios días de compartir rutinas desde su casa y junto a su esposa Georgina Rodríguez, Cristiano no pudo más y decidió salir a pisar un terreno de juego y a hacer algunos movimientos con el balón.

¡Así entrena CR7‍❤️‍!



Cristiano Ronaldo pasa parte de su cuarentena entrenando con su pareja Giorgina .#FutbolRPC pic.twitter.com/J9Kp9tMiU2 — Deportes RPC (@deportes_rpc) April 8, 2020

* Con información de Debate