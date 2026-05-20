Cristiano Ronaldo podría conquistar su primera liga en Arabia Saudita este jueves

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Cristiano Ronaldo buscará este jueves (12:00 m.) conquistar su primer título de liga con el Al-Nassr, cuando su equipo reciba al Damac en la jornada que definirá al nuevo campeón saudí.

El equipo dirigido por Jorge Jesús llegará al cierre del campeonato dependiendo únicamente de sí mismo para coronarse. El club del "Bicho" lidera la tabla con 83 puntos, dos más que el Al-Hilal, su perseguidor más cercano, con el que empató 1-1 de manera agónica la semana pasada en el clásico saudí.

Una victoria le dará automáticamente el campeonato al conjunto amarillo, mientras que un empate también podría bastarle gracias a la diferencia de goles. En caso de derrota, necesitaría que el Al-Hilal no gane frente al Al-Fayha.

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La presión será alta para los Caballeros de Najd tras el duro golpe sufrido en la final de la AFC Champions League Two, donde cayeron ante el Gamba Osaka y dejaron escapar el trofeo continental.

CR7 también llegará motivado por la posibilidad de acercarse a la marca de los mil goles como profesional. Además, este será el último partido de la temporada con su club antes de incorporarse a la concentración de Portugal para preparar el Mundial.