Cristopher, el universitario que falleció en trágico accidente

El joven de 23 años perdió la vida tras impactar contra un árbol.
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Cristopher Stibens Mejía Morente, de 23 años, falleció luego de estrellarse contra un árbol ubicado a orillas de la carretera, sobre el kilómetro 172 de la CA-10, ruta hacia Esquipulas.
Según amigos que se conducían en otros vehículos, intentaron auxiliarlo y sacarlo del automóvil tras el impacto, pero no lo lograron hasta que llegaron los socorristas.
Se desconocen las causas que habrían provocado el choque.
Mejía era estudiante universitario y residía en Gualán, Zacapa.
De acuerdo a las autoridades, familiares de la víctima aún no reclaman el cuerpo, por lo que permanece en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de Chiquimula.