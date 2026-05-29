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Cristopher, el universitario que falleció en trágico accidente

  • Por Jessica González
29 de mayo de 2026, 12:04
El joven quedó atrapado en su auto tras sufrir un accidente. (Foto: redes sociales)

El joven quedó atrapado en su auto tras sufrir un accidente. (Foto: redes sociales)

El joven de 23 años perdió la vida tras impactar contra un árbol.

OTRAS NOTICIAS: Joven universitario muere tras impactar su auto contra un árbol

Cristopher Stibens Mejía Morente, de 23 años, falleció luego de estrellarse contra un árbol ubicado a orillas de la carretera, sobre el kilómetro 172 de la CA-10, ruta hacia Esquipulas.

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

Según amigos que se conducían en otros vehículos, intentaron auxiliarlo y sacarlo del automóvil tras el impacto, pero no lo lograron hasta que llegaron los socorristas. 

Se desconocen las causas que habrían provocado el choque. 

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

Mejía era estudiante universitario y residía en Gualán, Zacapa.

De acuerdo a las autoridades, familiares de la víctima aún no reclaman el cuerpo, por lo que permanece en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de Chiquimula.

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