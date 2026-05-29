Joven universitario muere tras impactar su auto contra un árbol

El conductor de 23 años quedó atrapado dentro del auto tras el fuerte impacto.
Durante la madrugada de este viernes 29 de mayo se registró un fatal accidente sobre el kilómetro 172 de la CA-10, ruta hacia Esquipulas.
Un vehículo impactó contra un árbol ubicado a orillas de la carretera.
Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia y al llegar constataron que el conductor ya había fallecido.
La víctima fue identificada como Cristopher Stibens Mejía Morente de 23 años, estudiante universitario originario de Siquinalá, Escuintla.
Hasta ahora, ningún familiar ha reclamado el cuerpo, por lo que fue trasladado hacia el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de Chiquimula.