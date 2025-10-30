Critican uso de presupuesto contra el cáncer en artículos promocionales

-

Diputados accionaron contra el Ministerio de Salud por compras realizadas con el presupuesto de la Ley contra el Cáncer.

Mientras la Ley para la Atención Integral del Cáncer continúa sin reglamento y no hay estudios para la construcción de un hospital especializado en ese padecimiento, el Ministerio de Salud ha invertido en la compra de artículos promocionales, mantenimiento de vehículos y otros rubros, con recursos asignados a la prevención y atención de pacientes oncológicos, según han denunciado varios diputados.

Joaquín Barnoya, jefe de la cartera salubrista, fue cuestionado sobre el tema durante una citación en el Congreso, en la cual confirmó tales gastos. Sin embargo, hizo ver estos forman parte de campañas de concientización.

Integrantes del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) cuestionaron la eficiencia en el uso de tales fondos y recordaron que en 2024 y 2025 se fijó un presupuesto anual de Q600 millones para la atención del cáncer, "pero no hay avances".

El ministro Joaquín Barnoya y otras autoridades de Salud fueron cuestionadas sobre el uso del presupuesto asignado para combatir y prevenir el cáncer en el país. (Foto: Bancada VOS)

Así han usado los recursos

El diputado José Chic indicó que los gastos "más fuertes" con recursos contra el cáncer están en las Direcciones de Redes Integradas de Servicios de Salud (DRISS), donde se reportan inversiones en reparación de carros, pero ninguno destinado al traslado de pacientes.

También se refirió a la compra de alimentación en capacitaciones, así como playeras, pachones, lapiceros y afiches, entre otros artículos promocionales.

Ennuna citación en el @CongresoGuate, el ministro de Salud también fue cuestionado por otros gastos con fondos asignados a la Ley contra el Cáncer pic.twitter.com/8WSS2DNrU8 — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) October 30, 2025

Sin embargo, el equipo de Barnoya afirmó que hay otras acciones en marcha, como el fortalecimiento de unidades de detección y abastecimiento de medicamentos para pacientes oncológicos en el Hospital Regional de Occidente, en Quetzaltenango, así como en el San Juan de Dios y Roosevelt, en la capital.

Pese a ello, las autoridades reconocieron que no hay una existencia del 100% de los medicinas, debido a que algunas "son altamente caras" y no pueden adquirirse mediante compras directas.

70% de abastecimiento en medicinas contra el cáncer reporta el Ministerio de Salud en el Hospital Regional de Occidente, Roosevelt y San Juan de Dios.

Presentará denuncia

Mientras se desarrollaba esa citación, la diputada independiente Evelyn Morataya hacía verificación sobre el mismo asunto en la DRISS de Guatemala, Área Nororiente.

La parlamentaria constató la existencia de pachones, termos y bolsas que se repartirán para concientizar sobre la prevención del cáncer.

Adjudicaciones por más de medio millón de quetzales en pachones de plástico y cerca de Q1 millón en afiches fueron algunos de los hallazgos que describió Morataya y por los cuales anunció denuncias penales, pues, a su criterio, habría sobrevaloración.