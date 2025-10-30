"No le debemos nada a UNOPS": Salud analiza terminar convenio por compra de medicinas

-

El Ministerio de Salud analiza opciones después de que el MP abrió una investigación por presuntas irregularidades en el convenio suscrito con UNOPS.

El departamento jurídico del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) analiza la posiblidad de dar por terminado el convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), para la compra de medicinas y equipo médico quirúrgico.

Joaquín Barnoya, titular de esa cartera, habló al respecto durante una citación en el Congreso, y aseguró que no se prevé inconvenientes con el ente internacional, ya que "no le debemos nada".

El funcionario indicó que hay comunicación constante con la UNOPS para determinar cómo se procederá; además, remarcó que no hay compromisos pendientes entre las partes. Según dijo, se culminó con la entrega de fármacos y aparatos correspondientes al primer pago efectuado, el cual ascendió a unos Q244 millones.

"No le debemos nada a UNOPS", dice el ministro Joaquín Barnoya, sobre el contrato que fue denunciado por presuntas anomalías. pic.twitter.com/P8fQksdhKC — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) October 30, 2025

"No endeudamos al Estado"

Barnoya también se refirió al segundo pago que se había programado como parte del convenio, y afirmó que no se llevó a cabo. "El segundo desembolso no se va a hacer, ni se hizo. No endeudamos al Estado, no le debemos nada a UNOPS", reiteró.

Con ello, el ministro hizo alusión a declaraciones que brindó su equipo en julio pasado. Por entonces, Edgar González, viceministro de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, indicó que se proyectaba un pago de entre Q400 millones y Q500 millones como parte del compromiso adquirido con la entidad.

De acuerdo con lo expresado, en aquellas fechas se estaba ajustando "el nuevo plan de adquisiciones", con el fin de determinar cuáles serían las medicinas y el equipo médico que se necesitaría en la red de servicios públicos de Salud.

El ministro de Salud informó sobre el estatus del convenio con la UNOPS para la compra de diversas medicinas. (Foto: Archivo/Soy502)

Garantiza abastecimiento en hospitales

Diputados del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), quienes convocaron a la reunión, aprovecharon para cuestionar sobre la veracidad de declaraciones en el Gobierno sobre un supuesto riesgo de desabastecimiento de medicamentos y equipo en hospitales, centros y puestos de Salud, por la suspención del convenio con UNOPS.

El jefe del MSPAS negó tal extremo e hizo ver que "el sistema de Salud tiene otros mecanismos para abastecerse". Asimismo, reafirmó que hay una responsabilidad de garantizar las medicinas a los pacientes. "Tenemos que trabajar, independientemente del mecanismo de UNOPS", expresó.

José Chic, miembro de la bancada, también cuestionó la eficiencia de las compras realizadas a través de la institución y recordó que con el primer desembolso "solo se atendieron 10 hospitales, no abastecieron toda la red".

El ministro de Salud, Joaquín Barnoya, acude a citación con diputados del bloque VOS y niega que haya riesgo de desabastecimiento en los hospitales por la suspensión del contrato con UNOPS. pic.twitter.com/n0C66FrR1i — Karla Gutiérrez (@KarlaG_Soy502) October 30, 2025

El caso UNOPS

Desde que se suscribió el mencionado convenio, la cartera de Salud ha enfrentado señalamientos por parte de distintos sectores, por consideraron que no habría mayores ahorros u otros beneficios para el país al comprar por medio de UNOPS.

Las críticas aumentaron con el paso del tiempo y el primer lote de medicinas y equipo adquirido mediante el acuerdo llegó en noviembre de aquel año, tras el pago de Q244 millones. El Gobierno asegura que el costo fue favorable y que así podría comprarse en grandes volúmenes.

Pese a las bondades resaltadas, el pasado 1 de octubre se confirmó que la Contraloría General de Cuentas practicó una auditoría al convenio y detectó anomalías. Ello se denunció ante el Ministerio Público (MP) y la investigación se declaró bajo reserva.

Hasta ahora, se conoce de cinco órdenes de captura, incluida la del exministro de Salud Oscar Cordón, y se solicitó el retiro de la inmunidad a Barnoya, por la presunta comisión de delitos.

Recientemente y tras las acusaciones al respecto, el presidente Bernardo Arévalo difundió un video en el cual afirma que el caso que está en investigación es "un ataque del MP" hacia su gestión.

La gente se pregunta por qué Consuelo Porras ataca a este gobierno y criminaliza las acciones del @MinSaludGuate. La respuesta es sencilla: porque funcionan. Porque nos permite abastecer a nuestros hospitales con insumos y medicamentos, sin corrupción. pic.twitter.com/KGzUAS1GeO — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) October 29, 2025

El convenio

El acuerdo entre el Ministerio de Salud y la UNOPS se oficializó en abril de 2024 y enfrentó diversos obstáculos, incluidos varios amparos, pues algunos congresistas y otros sectores cuestionaron si su implementación realmente supondría beneficios para el país.

En agosto de ese año, aun con acciones legales pendientes de resolver, se informó que se haría el primer pago para comprar medicamentos y equipo mediante ese convenio. El adelanto sería de Q225 millones, se dijo en aquel entonces, pero ahora se sabe que fueron Q244 millones.

En total, el Gobierno tendría que erogar unos 900 millones de dólares, equivalentes a unos Q6,900 millones, en cuatro años que duraría el compromiso.

Una de las bondades es que "se podrían hacer compras en volumen durante ese período", expresaron las autoridades cuando anunciaron el acuerdo. Además, explicaron que "la UNOPS tiene esa capacidad, mientras que la legislación guatemalteca solo permite (al Ministerio de Salud) realizar adquisiciones por un año".