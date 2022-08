Así fueron las críticas para Nelson tras cantar "Amiga mía"

Nelson recibió las críticas de los jueces tras su interpretación de "Amiga Mía", a pesar de que ya era primer finalista de "La Academia".

EN CONTEXTO: Eduardo es el último expulsado de la generación 20 años en La Academia

Los duros jueces de "La Academia 20 años" dieron su opinión acerca de la interpretación que realizó de "Amiga mía", un popular tema de Alejandro Sanz. Los críticos no se quedaron con nada y le dieron consejos para que use en el futuro de su carrera.

Arturo López Gavito: "Lo que este joven da en el escenario, es alegría, es paz, es entusiasmo, una esperanza enorme de que hay juventud consciente, responsable que quiere triunfar y que sabe que el costo de ese triunfo tiene que ver con la disciplina y constancia con lo que Nelson ha demostrado, por eso es finalista en La Academia".

Lolita Cortés: "Simplemente con esta actuación, si recuerdan a Nelson la primera vez y vemos a Nelson ahora... El público, a quien tengo mucho que agradecer por que haya votado por que Nelson sea nuestro primer finalista, se dará cuenta que hizo bien, que está votando por el talento, que ha votado por mejorar, por un gran artista en el escenario, que ha hecho bien. Eres el ejemplo de lo que la gente invierte, la gente invirtió en ti, en las llamadas, en los votos y tú lo demuestras con tu talento, ¡gracias!".

Ana Bárbara: "Amor, me quedo con eso, la alegría que tú das, hay una armonía en ti. Te voy a hacer honesta, no me mató la actuación, te voy a decir, tu tipo de canción no es esa, es más alegre, para lo que quiero que demuestres. Está okey, pero sé que sabes dar más, a la hora de encontrar las canciones exactas para Nelson. Te adoro".

Horacio Villalobos: "Yo te quiero ver a ti, no solamente en la final, te quiero ver vendiendo discos, muchos y no afuera del metro sino tuyos y te quiero en teatro musical es lo máximo del mundo el teatro musical, aquí tenemos a dos yoyis del teatro, tienes para hacerlo un consejo: es absurdo quizá, lleguen ganadores, pero lleguen humildes, creo, que es mi mayor consejo".

MIRA LOS VIDEOS:

Las críticas a Belson 1 @LaAcademiaTV @soy_502 pic.twitter.com/v7TxDvllSN — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) August 8, 2022