Localizan a madre e hijo reportados como desaparecidos un día antes de Nochebuena

Desconocidos obligaron a la mujer a subir a un vehículo mientras se encontraba en el parque de Ciudad Vieja junto a su hijo.

Jessica Alejandra Gómez Porón, de 33 años, y su hijo Erick Santiago Rancho Gómez, fueron localizados en la aldea Los Encuentros, municipio de Sololá, luego de haber sido reportados como desaparecidos en Ciudad Vieja, departamento de Sacatepéquez.

De acuerdo con el relato de la mujer, fue interceptada por personas desconocidas en el parque de Ciudad Vieja, quienes la obligaron a subir a un vehículo de color blanco.

Según las declaraciones de la madre sujetos desconocidos la obligaron a subir a un vehículo. (Foto: Alfonso Guárquez/Nuestro Diario)

Durante el trayecto fue despojada de su teléfono celular y dinero en efectivo. Según se indicó, los responsables tenían la intención de exigir un pago a su conviviente; sin embargo, al no lograrlo, decidieron abandonarlos en la Ruta Interamericana, en jurisdicción de la aldea Los Encuentros.

Jessica había sido reportada como desaparecida junto a hijo. ( Imagen: Alerta Isabel Claudina)

Tras quedar en ese sector, la mujer solicitó auxilio a vecinos del lugar, quienes alertaron a las autoridades.

Los captores pretendían pedir una suma de dinero para liberar a las víctimas. (Imagen: Alerta Alba Keneth)

Ambos presentaban alertas por desaparición Isabel-Claudina y Alba-Keneth, emitidas el 23 de diciembre de 2025.

El operativo estuvo a cargo de elementos de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 72 de Sololá, quienes trasladaron a las víctimas a la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público en la cabecera departamental de Sololá, para las diligencias correspondientes.