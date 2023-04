Después de leer esto, no querrás volver a cruzar las piernas al sentarte

Cruzar las piernas puede parecerte cómodo, pero tiene efectos negativos a la larga que pueden ser muy dolorosos.

Cruzar las piernas es un acto muy común que tal vez hagas por comodidad, pero estos segundos de comodidad podrían causarte grandes dolores en el futuro.

Varios estudios han descubierto que esta postura tiene efectos negativos en la postura y en la circulación sanguínea, y puede ser peor si eres hombre.

Un estudio publicado en Journal of Physical Therapy Science reveló que sentarte con las piernas cruzadas puede causar asimetría en el tamaño del torso y causar torsión en la pelvis.

Cruzar las piernas puede causar asimetría en los músculos a largo plazo. (Foto: Pexels)

El estudio se llevó a cabo al solicitarle a los participantes que se sentarán en una silla de la forma correcta. Esta posición coloca la rodilla y la articulación de la cadera en un ángulo de 90 grados. Luego se les pidió que se sentarán con la pierna derecha sobre la rodilla izquierda, para realizarles una prueba de postura de espalda donde se podía determinar la altura del tronco y la torsión de la pelvis.

Los resultados de esta prueba demostraron que el lado izquierdo del torso estaba desproporcionado en comparación con el lado derecho, y la torsión en la pelvis existía.

Dentro de este estudio también se menciona que la postura de piernas cruzadas alteraba la actividad muscular del abdomen, el oblicuo interno y oblicuo externo, causando una asimetría en los músculos del tronco.

Por lo tanto, esta asimetría en los músculos puede derivar en escoliosis o deformidades espinales.

Evita dolores e idas al quiropráctico con sentarte de forma correcta. (Foto: Pexels)

Ellos se llevan la peor parte

Pero estos no son los únicos efectos negativos, otro estudio titulado "The effect of crossing legs on blood pressure: a randomized single-blind cross-over study" descubrió que la presión aumentaba cuando cruzabas las piernas, incrementando el riesgo de problemas cardiovasculares.

Soy502 habló con el quiropráctico y psicólogo Jorge Lemus, dueño de la clínica Ser Vital, quien también nos habló de otros riesgos que implica esta posición.

El experto explicó que para los hombres era mucho más peligroso, pues al momento de cruzar las piernas se obstruye la circulación en los testículos, haciendo que se "duerman". Sentarse de esta manera puede aumentar la temperatura de estos órganos, y el aumento de la temperatura puede reducir el conteo y la calidad de los espermatozoides.