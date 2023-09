La Corte Suprema de Justicia acepta renuncia de juez Carlos Ruano

-

Durante su reunión plenaria de la semana pasada, los magistrados de la CSJ aceptaron la renuncia del juez Carlos Ruano, quien denunció a una magistrada por tráfico de influencias.

El Organismo Judicial (OJ) confirmó que el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) conoció y aceptó la renuncia del juez Carlos Ruano, cuya dimisión trascendió el pasado jueves 14 de septiembre.

Según la oficina de Comunicación Social del OJ, el tema se abordó durante la sesión plenaria semanal de los togados, quienes estuvieron de acuerdo con la salida del juzgador. Ante esto, se ha notificado a las instancias correspondientes para que empiece el proceso para su cese.

Rudy Esquivel, vocero del Organismo, dijo que Ruano deberá seguir en funciones hasta que se completen los procedimientos administrativos y se nombre a su sucesor. Agregó que los pasos que se deben seguir conciernen a entes puramente administrativos como Recursos Humanos y Consejo de la Carrera Judicial, entre otros.

Pago de la SEGUNDA multa impuesta en mi contra por la Corte Suprema de Justicia, dentro del antejuicio espurio, falso y político iniciado por la fundación del terrorismo en Guatemala.



Antejuicio 229-2022, un acto de venganza y represalia. pic.twitter.com/kqj2mpu7bN — Carlos Giovanni Ruano Pineda (@carlos_ruano_) August 11, 2023

Entre la persecución y el exilio

El pasado jueves se conoció la decisión del juez del Tribunal Noveno de Sentencia, Carlos Ruano, de renunciar al OJ. Sin embargo, el documento en el cual informa sobre su dimisión fue presentado a principios del mes.

El profesional fue quien interpuso una denuncia de tráfico de influencias contra de la magistrada Blanca Stalling, quien estuvo suspendida en el cargo y recientemente se reincorporó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esto ocurrió después de que se cerró el caso en su contra.

Tras la denuncia contra la magistrada, el juez fue objeto de una solicitud de retiro de antejuicio. La acción fue planteada contra la Fundación contra el Terrorismo y, aunque hubo medidas en busca de frenar el proceso, este sigue en curso.

"Si la CSJ me quita la inmunidad, estoy a un paso de entrar a la cárcel. Estoy bajo un nivel de riesgo por haber denunciado a Blanca Stalling (...) tengo que tomar una decisión, porque ya está en riesgo mi integridad y mi vida, es una situación bastante difícil", declaró Ruano durante una entrevista.

Mientras espero notificación de aceptación de mi renuncia y de la sentencia del amparo que interpuse contra la CSJ en la CC, me notifican el resultado final de mi última evaluación profesional y de comportamiento judicial.@OJGuatemala @CC_Guatemala pic.twitter.com/dkBtJWKaUI — Carlos Giovanni Ruano Pineda (@carlos_ruano_) September 14, 2023

Denuncia contra Stalling

En enero de 2017, Ruano denunció a la magistrada, por intentar influir para que se dictara una resolución a favor de su hijo, Otto Molina Stalling, en el caso IGSS-Pisa. El caso no prosperó, pero las denuncias que se plantearon contra del juez sí avanzaron.

Stalling fue capturada el 8 de febrero de ese mismo año durante un operativo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), a raíz de la denuncia del juzgador. Se le sindicaba de tráfico de influencias y resistencia con agravación de la pena.

Sin embargo, el titular del Juzgado Décimo de Instancia Penal, Víctor Cruz, resolvió cerrar la investigación el 29 de junio de este año. Con esto, la magistrada se reintegró a sus funciones en la CSJ.

Cabe destacar que Ruano ha sido reconocido a nivel nacional e internacional por su lucha contra la corrupción. En diciembre de 2021, el secretario de Estado de EE. UU. Anthony Blinken, lo felicitó por un premio de esa naturaleza, concedido a varios personajes en distintos países.