CSJ no autoriza "bono de riesgo" solicitado por sindicalistas

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la creación de un bono de riesgo ante la emergencia del coronavirus Covid-19.

MIRA AQUÍ:

El Sindicato Solidaridad Trabajo y Justicia de Trabajadores del Organismo Judicial (Soltraj) solicitó la semana pasada un bono de 3 mil quetzales para los empleados que se encuentran haciendo turnos durante el estado de calamidad.

Resolución del Pleno de la #CSJ por bono de riesgo solicitado por #SOLTRAJ pic.twitter.com/OugOA5piGT — Organismo Judicial (@OJGuatemala) April 3, 2020

"Lo solicitado no se considera viable, no solo porque no se cuenta con la disponibilidad presupuestaria y financiera para ello sino porque las condiciones de nuestro país no son favorables para atender tal petición", aseguró el vocero del Organismo Judicial (OJ), Mario Siekavizza.

TE PUEDE INTERESAR:

Uno de los argumentos del Soltraj era que varios de los empleados del OJ están pagando hasta 100 quetzales al día para poder llegar a sus lugares de trabajo debido a la suspensión del servicio del transporte público.

ADEMÁS:

En noviembre de 2019, este mismo sindicato pidió un bono de fin de año, adicional al aguinaldo, que tampoco fue autorizado.