¡Asumirá como ministro! CSJ otorga permiso al juez Marco Antonio Villeda

-

El pleno de la Corte Suprema de Justicia resolvió este miércoles 22 de octubre otorgar licencia sin goce de salario al juez Marco Antonio Villeda, quien ahora asumirá como ministro de Gobernación.

OTRAS NOTICIAS: Arévalo pide a la Corte Suprema de Justicia agilizar permiso a nuevo ministro

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvieron favorablemente la petición realizada por el juez Marco Antonio Villeda, quien solicitó una licencia laboral para ausentarse de sus funciones como juez sin goce de salario.

La petición realizada por Villeda obedece a que fue designado por el presidente Bernardo Arévalo, como ministro de Gobernación, en sustitución de Francisco Jiménez, quien presentó su renuncia tras crisis política provocada por la fuga masiva de 20 pandilleros del Barrio 18.

Con este permiso, concedido por el Organismo Judicial, Villeda podrá asumir como ministro de Estado y al concluir sus labores, retomar como juez, una carrera en la que suma más de 30 años.

El Organismo Judicial informó que la decisión fue unánime y que el permiso durará el tiempo que Villeda esté en el cargo de ministro.

Además, señaló que el juez ha obtenido alta calificación en las evaluaciones que se le han practicado.

"Con relación a su desempeño se le han practicado cuatro evaluaciones, obteniendo en el 2020, 84 puntos; en el año 2021, 88; en el 2022, 89 puntos; en el año 2023, 91 puntos y en el año 2024, 96 puntos", explicó Fredy Calderon, de Comunicación Social del OJ.

OJ brinda más detalles del permiso concedido al juez Marco Antonio Villeda. pic.twitter.com/J259o5xjjr — Dulce Rivera (@drivera_soy502) October 22, 2025

El nuevo ministro

Villeda ha sido juez por más de 30 años. Fue juez Internacional de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras y magistrado de Apelaciones de la Sala de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio.

Entre su hoja de vida también destaca que fue juez de extinción de dominio, catedrático universitario, es abogado y notario, posee una maestría en Derecho Penal y estudios de doctorado en Ciencias Políticas y Sociología.

Mientras estuvo en el Juzgado de Extinción de Dominio, conoció y extinguió bienes a narcotraficantes, políticos, crimen organizado y otros.

Villeda Sandoval ha sido dos veces candidato a fiscal general y en el 2010 logró integrar la lista de seis perfiles para ser el jefe del Ministerio Público (MP).