Arévalo pide a la Corte Suprema de Justicia agilizar permiso a nuevo ministro

Presidente confirma que viceministros de Gobernación no han tomado posesión.

El presidente Bernardo Arévalo pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que agilice los trámites para que el ministro de Gobernación designado pueda asumir el cargo.

Durante la conferencia de prensa La Ronda el mandatario indicó que "Marco Antonio Villeda asumirá el cargo en tanto se logren completar los trámites internos en el Organismo Judicial para su permiso".

"Aprovecho a hacer un llamado a la Corte Suprema de Justicia para agilizar este trámite y permitir que el juez Villeda se integre al Ejecutivo para poder avanzar en las tareas que les están siendo encomendadas", declaró el gobernante.

Tanto el ministro de Gobernación como los dos viceministros aún no han asumido sus puestos. (Foto: Archivo / Soy502)

Agregó que si bien el nombramiento ya fue realizado y la designación hecha, el ministro asumirá en el cargo una vez "se completen los requerimientos legales".

"Desde la semana pasada el nuevo equipo del Ministerio de Gobernación ha estado trabajando intensamente para desarrollar los planes de transformación profunda que nos planteamos en el sistema penitenciario y el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad", declaró Arévalo.

El presidente confirmó que los viceministros de Gobernación Estuardo Roberto Solorzano Elias y Víctor Hugo Cruz Reynoso aun no han asumido los cargos ya que están a la espera de que el ministro tome posesión.

"Si por cualquier cosa llegara a haber una extensión, cosa que no prevemos porque parece que está todo avanzando muy rápidamente, ya veríamos el tema de la toma de posesión de los viceministros", puntualizó el mandatario.