CSJ propone arresto domiciliar para personas vulnerables a Covid

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Valdés, presentó este viernes un paquete de iniciativas de ley ante el Congreso de la República. Una de estas propuestas busca sustituir la prisión preventiva y pena de prisión por la prisión domiciliar preventiva por seis meses debido a la pandemia del Covid-19.

MIRA AQUÍ:

"Es una ley que tiene más que nada un sentido humano", dijo Valdés. La propuesta pretende beneficiar a mujeres en estado de gestación, madres que están conviviendo con sus hijos en prisión, personas que tienen enfermedades terminales y mayores de 70 años.

TE PUEDE INTERESAR:

"Aún y cuando tengan 70 años no aplica para todos los delitos. No está incluida la trata de personas, el genocidio, el asesinato y otros delitos a los que no les aplica el beneficio", dijo la magistrada.

Para agilizar la aplicación de la prisión domiciliar, la CSJ crearía dos tribunales especiales que se encargarían de resolver las solicitudes de cambio temporal de pena y los privados de libertad tendrían que comprometerse a ir a firmar periódicamente un libro al Ministerio Público.

ADEMÁS:

Valdés agregó que el plazo del arresto domiciliario podría ser prorrogado por los jueces de ejecución, si la pandemia continúa y los jueces lo consideran conveniente.

Otras iniciativas

En total, la presidenta de la CSJ presentó siete iniciativas de ley, entre las que se incluye:

Código Procesal Laboral

Ley de Ínfima cuantía

Ley de Mediación

Incorporar a Inacif como integrante de la Instancia Coordinadora de Modernizadora del Sector Justicia

Tramitación electrónica de los expedientes judiciales

Valdés señaló que la Ley de Conciliación ayudaría a agilizar los procesos cuando las partes concilien eviten ir a los tribunales.