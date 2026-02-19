CSJ publica convocatoria para magistrado titular y suplente de la CC

-

Este jueves 19 de febrero, la CSJ publicó la convocatoria para la elección de magistrados titular y suplente de la CC.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) publicó en el Diario de Centro América la convocatoria pública para participar en el proceso de elección del magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad (CC), período 2026-2031, designados por dicho órgano de Estado.

Los interesados en presentar sus expedientes podrán entregarlo en la secretaría de la CSJ, ubicada en el tercer nivel del Palacio de Justicia, en horario de 8:00 a 15:30 horas. Esta convocatoria inicia el lunes 23 de febrero y concluye el viernes 27.

En este proceso, resalta la observación efectuada por la CSJ al indicar que procedimiento interno para la designación de los magistrados por el pleno n es impugnable, según el artículo 156 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucional.

Requisitos

Para participar en el proceso señalado por la CSJ, los profesionales deberán presentar:

• Formulario de solicitud proporcionado por la CSJ

• Currículum vitae

• Fotografía reciente

• Fotocopias legalizadas de las constancias de formación académica y experiencia laboral

• Certificación de la partida de nacimiento en original

• Constancia de colegiado activo emitida por el Colegio de Abogados y Notarios (CANG)

• Certificación de tiempo de graduación emitida por el CANG

• Constancia de no haber sido objeto de sanciones emitida por el Tribunal de Honor del CANG

• Constancia de carencia de antecedentes penales

• Constancia de carencia de antecedentes policiales

• Constancia transitoria de inexistencia de reclamaciones emitida por la Contraloría General Cuentas (CGC)

¿Quiénes faltan?

Actualmente, se encuentran vigentes el proceso de elección de magistrados titulares y suplentes de la CC promovidos por el Congreso de la República y el organismo Ejecutivo.

En ambos procesos concluye la recepción de expedientes este viernes 20 de febrero.

¿Quiénes ya integran la CC?

De las 5 instituciones que integran la CC, el Consejo Superior Universitario (CSJ), y el Colegio de Abogados y Notarios (CANG)) ya eligieron sus representantes.

Por el CSU fueron electos como magistrada titular Julia Rivera, y suplente José Luis Aguirre Pumay, y por el CANG, quedó electa como titular Astrid Lemus, y como suplente José Fernando Bermejo.