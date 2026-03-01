Revelan causa de muerte de Nemesio "El Mencho" Oseguera

-

El acta de defunción oficializó la causa de muerte del líder del Cartel Nueva Generación de Jalisco (CNGJ).

El pasado 22 de febrero, en una operación militar por parte del gobierno de México, se logró la muerte de uno de los hombres más buscados por parte de las autoridades de Estados Unidos.

En Tapalpa, oeste de México, el capo fue localizado tras llevar a su pareja a una cabaña del Country Club de Tapalpa, lo que expuso su ubicación en una lujosa cabaña.

(Foto: Redes sociales)

El "señor de los gallos" buscado por ser líder de uno de los cárteles más sanguinarios y peligrosos, fue abatido en este enfrentamiento por múltiples heridas de bala junto a otros integrantes del CNGJ.

El Registro Civil de la Ciudad de México elaboró su acta de defunción, la cual fue registrada como la número 3830, en donde confirma que, Oseguera Cervantes murió el domingo 22 de febrero de 2026 a las 10:30 de la mañana por disparos en el pecho, el estómago y las piernas.

"Conjunto de traumatismos torácico, abdominal y de miembros inferiores perforantes y penetrantes secundarios a heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego", se lee como causa de muerte en la acta de defunción.

El acta de defunción número 3830, emitida por el Registro Civil de la Ciudad de México, documenta la muerte de Oseguera Cervantes. (Foto: Infobae)

Sus restos fueron entregados a sus familiares tras aplicarle pruebas genéticas para validar su identidad.

Según el documento oficial, el cuerpo de "El Mencho" será inhumado, pero autoridades mexicanas no confirmaron el lugar del sepelio.

Como se los informé... el cuerpo de "El Mencho" fue entregado a sus familiares tras las pruebas genéticas protocolarias. https://t.co/KM0QKI3rLI



Video de @radio_formula pic.twitter.com/bn6HHSe7Gr — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 28, 2026

Con información de Infobae.