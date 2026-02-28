Fiscalía de México entrega el cuerpo de "El Mencho" a su familia

-

De las instalaciones de la fiscalía salieron carrozas fúnebres rumbo hacia una funeraria de la Ciudad de México.

La Fiscalía General de México informó este sábado que entregó el cuerpo del poderoso narcotraficante Nemesio "El Mencho" Oseguera, muerto en un operativo militar, a sus familiares.

Antes de entregar los restos del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la fiscalía realizó "pruebas genéticas" para confirmar la existencia de "lazos consanguíneos" entre quien solicitó el cuerpo y el capo, indicó la institución en un comunicado.

El cadáver de "El Mencho", muerto como resultado de un operativo militar en el estado de Jalisco (oeste) el domingo pasado, permanecía en instalaciones de la fiscalía en Ciudad de México.

Como se los informé... el cuerpo de "El Mencho" fue entregado a sus familiares tras las pruebas genéticas protocolarias. https://t.co/KM0QKI3rLI



Video de @radio_formula pic.twitter.com/bn6HHSe7Gr — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 28, 2026

Medios locales reportaron más temprano que salieron carrozas fúnebres de ese lugar, con rumbo a una funeraria en el centro de la capital.

"El Mencho", de 59 años, era el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

Luego de su muerte, pistoleros del CJNG incendiaron vehículos y bloquearon carreteras en 20 de los 32 estados del país.

FGR entrega el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho', líder del CJNG, a sus familiares, esto luego de que se llevaron a cabo pruebas genéticas que confirmaron la relación consanguínea entre el solicitante y el occiso



#MILENIO14h con @rodrigoricom2 pic.twitter.com/ENjvbIU5EF — Milenio (@Milenio) February 28, 2026

Durante el operativo y en choques armados posteriores murieron más de 70 personas, entre agentes de seguridad y presuntos criminales, además de una civil.

*Con información de AFP