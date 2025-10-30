¿Cómo es el proceso de antejuicio de un presidente y cuántos ha enfrentado Arévalo?

-

En contra del presidente Arévalo se han presentado hasta 12 antejuicios, según confirmó la Presidencia. Sin embargo, hasta la fecha, ninguno ha prosperado.

El presidente Bernardo Arévalo sumo este miércoles un antejuicio más a la lista de solicitudes que ha planteado el Ministerio Público, la Fundación contra el Terrorismo y otros actores para retirarle la inmunidad y que inicien investigaciones en su contra por la supuesta comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, son 12 los antejuicios que se han presentado en contra de Arévalo, pero solo uno se encuentra vigente y a la espera de ser analizado por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Sin embargo, la mayoría han sido rechazados por los magistrados de la CSJ por considerar que han sido políticos o espurios.

MP solicita retiro de antejuicio contra el Presidente y la Vicepresidenta por hechos relacionados con la crisis penitenciaria del 12 de octubre. #Antejuicio#CasoCorrupciónSP#MPfuerteYfirme https://t.co/WuIOWFcuan pic.twitter.com/oaVxyfVPq2 — MP de Guatemala (@MPguatemala) October 29, 2025

Los antejuicios de Arévalo

Al presidente Arévalo le han solicitado el retiro de inmunidad en varias ocasiones, en su mayoría han sido rechazados por la CSJ y no han avanzado.

El primer antejuicio solicitado contra el presidente fue en diciembre de 2023, cuando la Fiscalía Espcial contra la Impunidad, lo vinculó en elcaso ·"Corrupción Semilla".

Posteriormente, enfrentó otro proceso, pero por supuesto financiamiento electoral al partido Semilla, presentado por la FECI.

La Fundación contra el Terrorismo promovió dos antejuicios en su contra, ambos por supuestamente intentar destituir a la fiscal general, Consuelo Porras.

También le interpusieron un antejuicio por supuestos pagos anómalos en proyectos viales en el Ministerio de Comunicaciones.

Además, por el caso Toma Usac, la Fiscalía de delitos contra el Patrimonio, también solicitó que le fuera retirada la inmunidad.



Los pasos de un antejuicio presidencial

Un antejuicio en contra del Presidente de la República debe ser presentado en Gestión Penal del Organismo Judicial. El documento se trasladan ante un juzgado, al no tener competencia para conocerlo, el juzgado se inhibe y lo traslada al pleno de la CSJ.

Según lo que establece la Ley en Materia de Antejuicio, los magistrados deberán analizar si el antejuicio tiene elementos suficientes, de ser así debe trasladar el expediente al Congreso de la República, de lo contrario queda sin efecto.

Si los magistrados deciden que el antejuicio no responde a intereses políticos o espurios, debe ser enviado al Congreso para que inicie el trámite.

En el Legislativo, los diputados, deberán leer la petición ante el pleno y en una próxima sesión, iniciar el trámite que incluye integrar por sorteo una comisión pesquisidora que será elegida al azar con una tómbola que contiene los nombres de todos los legisladores.

Esta comisión estará integrada por cinco miembros, el primero en ser electo será el presidente y encargado de dirigir las reuniones que considere pertinentes para iniciar el proceso.

Dicha comisión tendrá que realizar las pesquisas, escuchar a las partes y posteriormente emitir un informe circunstanciado en donde debe dar a conocer si recomienda o no el retiro de la inmunidad y enviarlo al pleno.

Aún si la comisión decide que no es recomendable retirarle la inmunidad, el pleno del Congreso debe votar para decidir si lo hacen o no.

En una siguiente sesión, el pleno de diputados tendrá que votar para decidir con mayoría absoluta si le retiran la inmunidad al presidente.

Si se logran los 107 votos para el retiro de la inmunidad, el pleno traslada el expediente nuevamente a la CSJ para que se asigne un juzgado o tribunal y es cuando el MP puede iniciar a investigarlo.