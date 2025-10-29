MP pide antejuicio contra Bernardo Arévalo y Karin Herrera por fuga de reos

-

El Ministerio Público presentó un antejuicio en contra del presidente Bernardo Arévalo y de la viepresidenta Karin Herrera. Quieren investigarlos por la fuga de los 20 pandilleros.

La Fiscalía de Delitos Administrativos presentó una solicitud de retiro del derecho de antejuicio contra el Presidente Bernardo Arévalo de León y la vicepresidenta, Karin Herrera Aguilar.

El Ministerio Público confirmó que buscan el retiro de la inmunidad a los dos altos funcionarios para investigarlos por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes, esto tras la fuga de los 20 pandilleros del Barrio 18.

"La acción busca que se declare la formación de causa para investigar la posibie comisión del delito de incumplimiento de deberes, relacionado con la crisis penitenciaria del 12 de octubre en el Centro de Detención para Hombres Fraijanes II", informó el MP.

La solicitud de antejuicio fue presentada ante Gestión Penal del Organismo Judicial.

Posteriormente, el MP compartió un comunicado en el que asegura que existen razones que justificarían la investigación, no específicamente por la fuga, sino por medidas preventivas que hayan obviado tomar.

"Los funcionarios, en su calidad de titulares del Ejecutivo, ostentan la responsabilidad constitucional de garantizar el orden público y la supervisión de las instituciones de seguridad, incluyendo el Sistema Penitenciario. EI Ministerio Público considera que existen razones que justifican la investigación por la presunta omisión en la adopción de medidas preventivas y correctivas ante la situación evidenciada, lo cual motiva la presentación de la solicitud", se lee en el documento.

Además, el MP agregó que hasta el momento hay cuatro pandilleros recapturados, 24 guardias del SP capturados y la solicitud de orden de captura en contra del exministro y exviceministra.

La reacción de la presidencia

Luego de que se conociera la solicitud para retirar la inmunidad al binomio presidencial, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, compartió la postura sobre la acción del MP.

"Otro intento ridiculo por parte del MP. Como es constumbre, enfoca sus prioridades en burdos ataques politicos contra el Ejecutivo dejando a un lado investigaciones serias de delitos contra la vida, extorsiones y de corrupción", se lee en el mensaje.

La fuga masiva

El 12 de octubre pasado, autoridades del Sistema Penitenciario confirmaron la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 que estaban recluidos en la cárcel Fraijanes II.

La hipótesis que tiene el MP es que estos lograron salir con ayuda de autoridades y empleados del SP, aunque desconocen cómo, pues las cámaras de seguridad no funcionaban.

En una requisa, el 8 de octubre, autoridades del SP hicieron constar que estaban todos los privados de libertad.

Por este caso, la cúpula del Ministerio de Gobernación renunció a los cargos.