¡Más de 60 carrozas! Así se realizará el Desfile Navideño de los Bomberos Voluntarios

Los Bomberos Voluntarios anunciaron el Desfile Navideño "Guardianes de la Navidad", una tradición que combina alegría y prevención de incendios en las fiestas de fin de año.

El Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos (CVB) anunció su tercer y consecutivo Desfile Navideño nombrado este año "Guardianes de la Navidad", el cual se realizará el próximo sábado 6 de diciembre a partir de las 17:00 horas.

El punto de partida será desde la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en la zona 12, y recorrerá el Anillo Periférico hasta llegar a la 49 compañía ubicada en la colonia 4 de Febrero, zona 7 capitalina.

(Foto: Archivo/Soy502)

Según explicaron los mandos operativos, este desfile ya es una tradición que busca llevar alegría, promover la prevención de incendios y fortalecer la unión con la comunidad. La actividad contará con más de 60 carrozas adornadas con LED, elfos y Santa Claus.

(Foto: Archivo/Soy502)

Asimismo, se tendrán bandas musicales y mensajes de seguridad para prevenir tragedias navideñas, recordando el uso de pirotecnia y decoraciones que cada año salvan vidas. Además, habrá paramédicos y unidades de respuesta distribuidas en el recorrido para atender cualquier emergencia.

En la actividad participarán 15 compañías voluntarias, "destacando el rol de estos héroes anónimos que, más allá de apagar fuegos, encienden el espíritu navideño con mensajes de empatía y cuidado mutuo", comentaron las autoridades.

(Foto: Archivo/Soy502)

Show de luces

El desfile iniciará con una breve ceremonia en la USAC, incluyendo un espectáculo de luces y humo. Luego avanzará hacia zonas 12 y 11, donde habrá puntos señalados para que las familias puedan tomarse fotografías e interactuar con los bomberos.

En la 49 compañía se desarrollará un show simultáneo con música, artistas invitados, baile y entretenimiento, mientras llega la primera carroza, prevista alrededor de las 21:00 horas debido a la interacción con el público. El cierre incluirá un show pirotécnico y palabras oficiales.

(Foto: Archivo/Soy502)

"Este desfile nació de nuestra misión de proteger, pero ha crecido como un abrazo colectivo. En tiempos de desafíos, vemos cómo la alegría compartida fortalece lazos y educa en seguridad", señaló Óscar Sánchez, coordinador general y relacionista del CVB.

(Foto: Archivo/Soy502)

*Con información de Estuardo Paredes / Colaborador.