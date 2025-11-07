Turismo seguro: Conoce las recomendaciones para subir volcanes en Guatemala

-

Para garantizar un turismo de aventura seguro, la planificación de excursiones debe incluir la consulta del pronóstico meteorológico del Insivumeh, contar con un guía turístico certificado y llevar el equipamiento adecuado.

Guatemala posee volcanes y montañas donde se pueden apreciar espectaculares vistas por la naturaleza que se encuentra a sus alrededores, por lo que varios turistas visitan el país para poder escalarlos.

Sin embargo, el ascenso a los mismos por parte de los aventureros, requiere de planificación, prevención, respeto por el entorno y de tomar en cuenta las distintas recomendaciones para ser cautelosos.

Por lo tanto, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred), ha brindado las respectivas recomendaciones para practicar montañismo o ascenso a volcanes.

Los turistas aprovechan a llevarse los recuerdos por medio de fotografías. (Foto: Inguat)

Recomendaciones

Antes de cualquier excursión, es importante conocer las condiciones meteorológicas, consultando el pronóstico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Contar con el acompañamiento de un guía turístico autorizado que conozca correctamente la zona y sus inmediaciones.

También, se debe informar a las autoridades locales sobre la actividad planificada, mantener comunicación con familiares y reportar cualquier emergencia al 119 de la Conred.

Se debe ir acompañado de por lo menos un guía turístico. (Foto ilustrativa: istock)

Cada volcán o montaña presenta distintos niveles de dificultad, por lo que se recomienda prepararse previamente de manera física y mentalmente.

Llevar equipo adecuado, como ropa térmica, gorro, mochila resistente, botiquín de primeros auxilios, agua y alimentos, con esto se garantiza una experiencia más segura.

Además, es muy importante el no separarse del grupo, seguir las indicaciones del guía turístico y mantener limpio el entorno.

No es recomendable ascender hasta los cráteres de los volcanes activos como el de Fuego, Pacaya y Santiaguito, debido a su constante actividad, explicaron los expertos.

Llevar ropa y equipo adecuado, asimismo no separarse del grupo. (Foto ilustrativa: istock)

Responsabilidad

El ascenso a volcanes combina naturaleza, aventura y aprendizaje, pero también exige responsabilidad. La Conred invita a planificar con anticipación, acatar las recomendaciones y practicar un turismo de aventura seguro y respetuoso con el medio ambiente.

A través del Insivumeh y el Departamento de Prevención de Volcanes (DPV) de la Conred, se mantiene el monitoreo constante en los volcanes de Fuego, Pacaya y Santiaguito, informando sobre su actividad y condiciones de seguridad.

Para conocer más sobre guías certificados y destinos de turismo seguro, puedes comunicarte con el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) al número 1500.