Bus volcado: Identifican a los heridos y confirman un segundo fallecido

El piloto y el ayudante del bus murieron tras el accidente de tránsito en la cumbre de Santa Elena, Baja Verapaz.

Luego de que un bus extraurbano se quedara sin frenos, este ya no pudo ser controlado por el piloto y terminó volcado, cerca de caer a un barranco en la cumbre de Santa Elena, en Baja Verapaz.

En el lugar falleció el ayudante del bus, identificado como: Alfredo Xol Chub, de 45 años, quien era originario de Cobán, Alta Verapaz.

Cinco personas fueron trasladadas de emergencia al Hospital Nacional de Salamá, entre ellos el piloto del bus, quien falleció minutos después de haber ingresado al centro asistencial con trauma de cráneo, siendo identificado como: Arnulfo Vásquez Tobar, de 63 años, originario de San Agustín Acasaguastlán.

El ayudante de bus falleció en el lugar donde se registró el accidente de tránsito. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Los heridos

Además, otros seis heridos fueron trasladados después al hospital, para que fueran atendidos de las heridas que presentaban, mientras que otras 12 personas se fueron del lugar en vehículos particulares con lesiones menores o ilesos.

Los 10 heridos que fueron atendidos por los socorristas y trasladados al centro asistencial fueron identificados de la siguiente manera:

Rosa Eluvia Ramos, de 59 años, de San Jerónimo, Baja Verapaz. Diego Elías Castro, de 7, de Cubulco, Baja Verapaz. Bartolo Alonzo, de 66, de Cubulco, Baja Verapaz. Blanca Elvira Alonzo, de 9, de Cubulco, Baja Verapaz. María Mendoza Gabriel, de 52, de San Jerónimo, Baja Verapaz. Macaria Coloch Tecú, de 56, de Rabinal, Baja Verapaz. Yadira Iveth Rivera, de 25, de Salamá, Baja Verapaz. Sergio Jerónimo, de 36, de Salamá, Baja Verapaz. Olga Gonzáles, de 48, de la Ciudad de Guatemala. Leonardo Cojón, de 50, de la Ciudad de Guatemala.

El accidente del bus ocurrió a la altura de la aldea El Cacao, ruta de la Cumbre al centro de Salamá.



Las autoridades hacen nuevamente un llamado a conducir con precaución y revisar el sistema mecánico de los vehículos para evitar tragedias.