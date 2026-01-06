¿Cómo pagar el Boleto de Ornato en línea?

-

El Boleto de Ornato es un pago que se realiza cada año y es destinado para el cuidado y mantenimiento de la ciudad.

Según el Decreto 121-96, este pago debe efectuarse entre enero y febrero de cada año, de acuerdo a los ingresos mensuales del contribuyente.

Esta es la tabla de costo según sea el rango.

Pasos para hacer tu pago en línea

Para efectuar tu pago sin salir de casa, sigue estos pasos:

1. Ingresa a muniguate.com, allí encontrarás un ícono llamado "Boleto de Ornato", presiónalo.

2. Selecciona la opción "Pago en línea". Aquí deberás ingresar tu contraseña.

3. Crea tu cuenta ingresando a "Registro". Luego te aparecerá un formulario que debes llenar para que puedas hacer todos tus trámites municipales a través de la web. Ingresa tus datos y presiona "Enviar".

4. En tu correo electrónico recibirás un link que debes presionar para verificar tu cuenta.

5. Ingresa tus datos en la página de "Pago en línea". Te aparecerán varias opciones, elige "Boleto de Ornato".

6. Llena los datos que se solicitan en el formulario para realizar el pago. Coloca los datos de tu tarjeta de débito o crédito.

7. Confirma los datos y presiona el botón "pagar".

8. Te aparecerá una página llamada "Confirmar datos", presiona "Acepto" y luego "Confirmar pago". Te aparecerá un mensaje de confirmación y automáticamente te enviarán un correo con el documento.

Pago presencial

Si no deseas realizar el pago en línea, puedes hacerlo en la agencia Banrural del Palacio Municipal (21 calle 6-77 zona 1), o en Mini Munis de Galerías Primma, Plazuela España, Plaza Atanasio Tzul, Galerías del Sur, Los Álamos, Munitec zona 21 o zona 3.

También puedes efectuar tu pago en cualquier banco del sistema.