Luna de Nieve: ¿cuándo y cómo apreciar en Guatemala el próximo evento astronómico?

Como Luna de Nieve se le conoce a la segunda luna llena del 2025. ¿Cuándo y cómo apreciarla desde Guatemala?

Se trata de la segunda luna llena que podrá apreciarse en lo que va del año. Su nombre se asocia tradicionalmente con clima frío y nieve en el suelo en latitudes del norte, indica el sitio Fox Weather.

Este espectáculo astronómico alcanzará su brillo máximo el miércoles 12 de febrero durante la mañana en territorio nacional.

Sin embargo, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa), asegura que podrá apreciarse desde el lunes 10 hasta el jueves 13 por la noche.

(Foto ilustrativa: Unsplash)

¿Cómo apreciar la Luna de Nieve?

Expertos señalan que no se requiere equipo especializado para observar este fenómeno ya que se percibe a simple vista.

Sin embargo, el uso de binoculares o un telescopio puede mejorar la experiencia al permitirte apreciar detalles de la superficie lunar.

Por ello, es recomendable que busques un lugar con cielos despejados y poca contaminación lumínica, alejado de las luces de la ciudad, para una mejor visualización.

Asimismo, verifica el pronóstico del tiempo para asegurarte de que el cielo esté despejado durante las noches de observación.

What constellation will February’s full moon pass through?



This year’s Snow Moon will be seen in the constellation Leo, which represents the Nemean lion that was defeated by Hercules in Greek mythology. pic.twitter.com/95MYS2Pn6F — Museum of Science (@museumofscience) February 7, 2025

*Con información de Fox Weather y El Mundo