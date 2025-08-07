¿Cuándo se conocerán a los nominados al Balón de Oro 2025?

-

La revista France Football, encargada de la organización del Balón de Oro desde su creación en 1956, inicia hoy el proceso de selección de los ganadores de la edición 2025 con la publicación de los nominados. Los candidatos, escogidos por el equipo editorial de la revista, pasarán a la siguiente fase en la que un jurado internacional de periodistas comenzará a emitir sus votos.

En total, se entregarán 13 premios durante la gala prevista para el 22 de septiembre en París. Entre ellos, se conocerán los reemplazantes de los actuales poseedores del Balón de Oro: Rodri, en la categoría masculina, y Aitana Bonmatí, en la femenina.

La ceremonia también incluirá el galardón Kopa al mejor jugador joven, que por primera vez contará con una versión femenina. Lo mismo ocurrirá con el trofeo Yashin, que reconoce al mejor portero y que este año sumará también una distinción para mujeres. El premio al máximo goleador, que lleva el nombre de Gerd Müller, igualmente incorporará una categoría femenina en esta edición.

Otros reconocimientos destacados serán los premios Johan Cruyff, destinados a los mejores entrenadores, así como los trofeos a los dos mejores clubes del año. También se entregará el trofeo Sócrates, que honra la labor social realizada por futbolistas dentro y fuera del terreno de juego.

La lista oficial de nominados, elaborada conjuntamente por las redacciones de France Football y L'Équipe, se dará a conocer este jueves. Serán 30 los candidatos en cada una de las dos categorías principales del Balón de Oro, mientras que las demás distinciones contarán con menos de diez finalistas cada una.

Tras el anuncio, se abrirá el periodo de votación. El jurado estará compuesto por un periodista de cada uno de los 100 países mejor posicionados en el ranking FIFA para el Balón de Oro masculino, y 50 periodistas para la versión femenina.