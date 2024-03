¿Cuántas personas habrá en Guatemala para el año 2050?

-

Las proyecciones demográficas indican un crecimiento población para el 2050, teniendo su pico en el 2079, según un reciente análisis.

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) y el Fondo de la Población de las Naciones Unidas (UNFPA) publicaron el Análisis de Situación de Población 2024, que destaca la importancia del bono demográfico y sus posibles impactos en la economía y la sociedad.

En dicho análisis, se realizaron proyecciones demográficas, que indican que para el año 2050 se prevé que la población de Guatemala supere los 22 millones de habitantes. De estos, 2.7 millones serían personas adultas de 65 o más años, según proyecta las Naciones Unidas. Según los últimos datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística, para el año 2022 se estimaba que Guatemala tuviera 17.4 millones de habitantes.

También se proyecta que para el año 2079, la cifra llegue al número más alto con 27.2 millones. Sin embargo, el análisis indica que el ritmo de crecimiento poblacional será cada vez menor, pudiendo incluso alcanzar el crecimiento nulo o negativo en la segunda mitad del siglo XXI.

(Fuente: Análisis de Situación de Población 2024)

El principal factor de este cambio sería por la caída sostenida de fecundidad, pues la cantidad de hijos por mujer disminuyó de 5.5 a 2.7 entre 1990 y 2018. "Se espera que la cifra siga bajando y llegue por debajo del nivel de reemplazo (2.1 hijos por mujer) para el año 2030".

Cabe destacar que Guatemala se encuentra atravesando la tercera fase de la transición demográfica, que se caracteriza por el descenso de la natalidad y mortalidad, que tiene como resultado un ritmo más lento de crecimiento natural. Este fenómeno provocaría a largo plazo un aumento de las personas mayores y sus demandas en materia previsional, de salud pública y cuidados.

El estudio indica que "se espera que el porcentaje de personas de 65 y más años de edad se triplique entre 2010 y 2050, pasando del 4% al 12%, lo que equivale a 2.7 millones de personas".

La población guatemalteca se distinguía por presentar un elevado número de personas jóvenes, hasta la década de los 2000, la proporción de personas de 0 a 14 años representaba el 40% de la población. Pero, según el análisis, esta composición de la población por edad está en proceso de transformación.

(Fuente: Análisis de Situación de Población)

Otros estudios

A finales del 2023 se publicó un estudio en liderado por el guatemalteco Diego Alburez. Dicho estudio realizaba proyecciones demográficas a las relaciones de parentesco en todo el mundo. Ante esto, se explicaba que en 1950, una mujer de 65 años podría tener 41 parientes vivos, mientras que para el 2095, una mujer de la misma edad podría llegar a tener solo 25. Como consecuencia, las familias se están haciendo más pequeñas y verticales.

En una entrevista para Soy502, Alburez explicaba que las personas dejarán de tener la misma cantidad de hijos, llegando a tener solo uno, o incluso ninguno. Esto causaría que la brecha de edad entre una familia se este haciendo cada vez más grandes, y aumente la población mayor.

El investigador destacaba la necesidad de hacer inversiones en el bienestar. "Me parece que es algo que falta un poco en la conversación, y no solo en Guatemala, en muchos lugares. Porque es una inversión a largo plazo, ahora no se ven resultados, pero sí debe trabajarse en fortalecer estos mecanismos. Si no se hace, todo se complicará en un par de décadas", indicaba.

El más reciente informe explicaba que gracias al cambio demográfico, una gran proporción de la población tiene edad para trabajar. Lo que representa una oportunidad única para impulsar el crecimiento económico, mejorar la productividad y elevar el nivel de vida de las personas.

También destacan la necesidad de incrementar la productividad y el empleo, de invertir en la educación y formación secundaria, y de ponerle fin a los embarazos adolescentes, que según las entidades, cada 4 años los embarazos en adolescentes le cuestan a la sociedad guatemalteca $1,000 millones.