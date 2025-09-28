¿Cuánto necesita una familia para cubrir la canasta básica de alimentos?

-

En más de Q 4,600 se estima el costo de los alimentos para una familia de cinco integrantes, en la capital.

En Guatemala, una sola persona necesita entre Q 712.69 y Q 922.50 mensuales para alimentarse, dependiendo del área en el que viva. El costo más alto es para quienes residen en el área urbana, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Autoridades de esa entidad se reunieron esta semana con diputados del Congreso y ahí se concluyó, que, por ejemplo, una familia de cinco integrantes que reside en zonas rurales necesita Q 3,563.45 al mes, solo para comprar comida.

Entretanto, una familia con la misma cantidad de miembros, pero que vive en la capital, tendría que invertir Q 4,612.50. Eso, tomando como base el más reciente monitoreo de precios de productos de primera necesidad, que corresponde a agosto.

Según datos del INE, hasta agosto pasado, la canasta básica de alimentos tenía un costo de Q4,612.50 por familia (de cinco integrantes) en el área urbana. (Foto: Archivo/Soy502)

Cifras se duplican con pago de servicios

Tales cifras no incluyen otros gastos en los que suelen incurrir los núcleos familiares al mes, como el pago de servicios básicos, transporte, alquiler, educación y salud, entre otros.

Si se incluyeran tales rubros, una familia residente en el área rural invertiría unos Q 7,012.85, mientras que otra ubicada en una zona urbana desembolsaría Q 11,166.80. Estas cantidades corresponderían a núcleos compuestos por cinco integrantes.

Según el INE, el gasto por persona es de Q 699.17, en aldeas y caseríos, mientras que en la capital y cabeceras departamentales, un solo vecino tendría que invertir Q 904.63 para cubrir necesidades como las descritas.