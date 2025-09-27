¡Cifras van en aumento! Investigan posible lavado de más de Q 13 mil millones

-

Más de 1,800 personas están bajo investigación por su presunta participación en el lavado de grandes cantidades de dinero.

Las transacciones sospechosas en el país siguen en aumento y la cantidad denunciada a la fecha por posible lavado de dinero es mayor a todo lo que se reportó en 2024.

De acuerdo con la Intendencia de Verificación Especial (IVE), entre el 1 de enero y el 31 de agosto se detectaron Q 13,236.3 millones que procederían de actividades ilícitas y se trataron de blanquear mediante diversas operaciones comerciales y bancarias.

Tal cifra representa un aumento de Q 4,103 millones en comparación con el año pasado, cuando se denunciaron Q 9,133.3 millones, en el período que iba de enero a diciembre.

Empero la diferencia es mayor, al comparar el posible dinero lavado que se había identificado en agosto de 2024, con el monto actual. Para entonces iban Q 5,876.4 millones, es decir que el incremento interanual es superior al 125%.

Fuente: IVE

Tendencia al alza

Si la tendencia permanece, al finalizar el presente ejercicio fiscal, se podría duplicar la cantidad que se denunció el año pasado por blanqueo de dinero en el país. Esto supondría un monto sin precedentes, aunque actualmente ya ese estableció un nuevo récord.

Este es el registro oficial de la IVE sobre las cifras que se han denunciado en los últimos años:

2021 - Q 6,134 millones

2022 - Q 3,906.8 millones

2023 - Q 8,203.4 millones

2024 - Q 9,133.3 millones

Investigan a más de 1,800 personas

Según la Intendencia, hasta el pasado 31 de agosto se plantearon 207 denuncias o ampliaciones de procesos penales, contra 1,846 personas que estarían involucradas en el presunto lavado del dinero.

Ellas serían sospechosas de tratar de introducir diferentes montos al sistema bancario nacional, mediante intercambios comerciales o depósitos monetarios, ya que movilizaron sumas que no corresponderían a su perfil económico.

Los casos ya están en manos del Ministerio Público (MP), el cual deberá determinar si los más de Q 13 mil millones detectados provienen de actividades ilegales o si, por el contrario, tienen una procedencia legítima.

Fuente: IVE

Así los detectan

La Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos obliga a bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias y joyerías, entre otros negocios, a reportar ante la IVE cualquier transacción sospechosa.

Esto incluye pagos con grandes cantidades de efectivo y depósitos bancarios que no correspondan al perfil del cuentahabiente. Tales elementos permiten a la Intendencia hacer un primer análisis.

De considerar que hay inconsistencias, se presentan las acciones pertinentes para que el MP investigue si el dinero movilizado procede de actividades ilícitas, como extorsiones o narcotráfico, entre otras.

Pero no todas las operaciones inusuales constituyen un delito, pues hay casos en los cuales los involucrados logran justificar que los fondos utilizados se obtuvieron de manera legal.