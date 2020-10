¿De cuánto será el tercer pago del Bono Familia?

El 75% de los beneficiarios han retirado el dinero

El monto del tercer desembolso del Bono Familia sigue siendo un misterio. El ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, solo ha adelantado que el último pago del programa social será menor a los mil quetzales que recibió cada familia en los primeros dos aportes.

Según los registros del Ministerio de Finanzas, hasta el momento el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) ha utilizado 4,974.2 millones de quetzales de los 6 mil millones presupuestados en abril. Esto equivale al 83% de ejecución.

(Fuente: Ministerio de Finanzas)

Fondos insuficientes

De acuerdo con los datos oficiales, aún quedan 1,025.8 millones de quetzales disponibles para el Bono Familia. Sin embargo, este monto no incluye a cerca de 260 mil familias que no tienen acceso a energía eléctrica y que aún no reciben el primero ni el segundo desembolso.

El Bono Familia estaba pensado inicialmente para beneficiar a 2 millones de hogares con tres aportes de hasta mil quetzales cada uno, pero cerca de 2.5 millones de viviendas ya han recibido este beneficio y los fondos no son suficientes.

"Lo que queda es lo que habrá que repartir entre los beneficiarios", asegura Romero.

Cifra menor

De momento el Mides no quiere dar un dato de cuánto será este tercer aporte. "Necesitamos tener el registro hasta el último hogar, que corresponde a este 10% de casos especiales, para poder hacer la ecuación y definir cuál es el monto que va a corresponder a cada uno de los beneficiarios", enfatiza Romero.

Sin embargo, considerando los fondos que quedan y lo que aún no se ha repartido, el tercer pago podría ser de unos 400 quetzales o menos.

"Nosotros en este momento no queremos dar una cifra hasta tener el dato exacto para realmente no generar expectativas y dar una cifra que pudiera ser mayor o menor", reitera Romero.

El ministro señala que este tercer pago se hará en octubre y que esperan ejecutar el 100% de este programa social el mismo mes.

Uno de los aspectos que está tomando en cuenta el Mides para el monto del último desembolso del Bono Familia, es que la cifra sea un múltiplo de 50; debido a que el 75% de los beneficiarios ha cobrado los aportes en cajeros automáticos y estos solo dan billetes de 50 o de 100 quetzales.