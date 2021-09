¿Por cuánto tiempo viviremos con el Covid-19?

¿Cuánto tiempo tenderemos que vivir con el Covid-19?, esa es una de la interrogantes que muchos se han planteado y al respecto se consultó un especialista del tema para despejar la duda.

Una encuesta de más de 100 científicos encontró que una gran mayoría espera que el coronavirus se vuelva endémico, es decir que se repita frecuentemente. Amesh Adalja, del Centro de Seguridad de la Salud de la Universidad Johns Hopkins opina que a diferencia de la viruela, es poco probable que el Covid-19 sea erradicado.

“Tendremos casos de Covid dentro de 10 años, dentro de 20 años", declaró en una entrevista a Bloomberg para afirmar que a su juicio el coronavirus vino para quedarse, porque lo que tenemos es un virus respiratorio disperso que tiene un huésped animal y eso no es algo que se podrá erradicar o eliminar.

La viruela es posible erradicarla porque tiene una biología distinta que no usaba un huésped animal, donde es fácil de identificar por las señales en la piel, explica Amesh Adalja. Además refiere que lo que se está tratando de hacer es reducir la mortalidad que es precisamente lo que están haciendo las vacunas.

“We’re going to have Covid cases 10 years from now — 20 years from now."



Unlike Smallpox, Johns Hopkins's @AmeshAA says Covid-19 is unlikely to be eradicated https://t.co/LLlSUxVLPE pic.twitter.com/8mfnFSD56d — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) September 8, 2021

El médico también hizo la advertencia que los contagios pueden incrementarse durante las temporadas de invierno, en especial en los países donde las temperaturas bajan, al punto que se tiene que utilizar calefacción o resguardarse en interiores.

Por ello, Adalja recomienda la vacunación, ya que además del coronavirus, existen otros virus respiratorios cuyos síntomas son parecidos e igualmente requieren atención médica. Con las vacunas se reduce la posibilidad de tener que ir a un hospital.

A juicio del especialista es importante la vacunación para lograr la inmunidad rebaño y que se frene la a parición de nuevas variantes.