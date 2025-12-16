Maestro 100 puntos entra a ranking de los mejores profesores del mundo

-

El profesor guatemalteco César Guillermo Fetzer, se encuentra en el Top 50 de los mejores profesores a nivel mundial.

OTRAS NOTICIAS: Esta fue la última publicación de joven que colaboraba para estación radial

César Guillermo Fetzer, originario de Cobán, es Maestro 100 puntos y además, entró al Top 50 del "Global Teacher Prize", un premio otorgado a docentes excepcionales a nivel mundial.

"Con gratitud y profundo compromiso, he sido seleccionado dentro del Top 50 del Global Teacher Prize, un reconocimiento internacional conocido por ser el "Nobel de la Educación" que distingue a docentes excepcionales que transforman la educación a nivel mundial", afirma Fetzer.

(Foto: cortesía César Fetzer)

Esto representa un premio mundial de la Fundación Varkey, en conjunto con la UNESCO y otros socios, que reconoce a maestros excepcionales, destacando el impacto social de docentes de todo el mundo.

(Foto: César Fetzer)

El maestro guatemalteco afirma que este logro "representa mi trabajo a través de AgroMetaverso y LectoMetaverso, donde el aprendizaje inmersivo y el aprendizaje basado en retos fortalecen las habilidades blandas, el pensamiento crítico y el desarrollo de competencias verdes, formando estudiantes con visión global y compromiso con un futuro sostenible".

(Foto: César Fetzer)

Además, el galardonado es fundador del Club de Lectoprofes, una iniciativa que busca edificar al gremio magisterial a través de la lectura a nivel nacional e internacional.