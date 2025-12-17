Capturan a pandillero salvadoreño que se encontraba internado en un hospital

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Carlos Humberto Luna Minero, de 45 años, alias "Fidelina, Chino o Snay", presunto terrorista salvadoreño del Barrio 18.

El pandillero se encontraba internado en el Hospital Modular de Chiquimula, tras haber sido herido de bala de la colonia 4 de Febrero, en la zona 5 de Chiquimula, derivado a esto quedó parapléjico.

El ahora aprehendido es requerido por un juzgado de Santa Ana, El Salvador, acusado de agrupaciones ilícitas, según orden de captura en su contra, señaló la PNC.

Luego de haber sido detenido en el interior del centro asistencial, la PNC lo entregó a la policía del vecino país por la frontera Anguiatu, Concepción Las Minas, Chiquimula.

