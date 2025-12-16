Películas que compiten en las nuevas categorías de los Premios Óscar

La categoría de fotografía reúne producciones de alto nivel visual.
Los Premios Óscar han anunciado las primeras categorías con las películas que competirán, como parte de la 98 edición.
A diferencia de los años anteriores, los reconocimientos por el mejor reparto y fotografía serán entregados en esta ceremonia por primera vez en su historia.
Todos los nominados aún están por determinarse en algunas de las categorías preseleccionadas, debido a que las votaciones comenzarán el 12 de enero de 2026 y concluyen el 16. El evento se realizará el próximo 15 de marzo.
Reparto:
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Agente secreto
- Valor sentimental
- Pecadores
- Sirat: trance en el desierto
- Wicked: por siempre
- La hora de la desaparición
Mejor fotografía
- Maldita suerte
- Bugonia Bugonia
- Mátate, amor
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Nouvelle Vague
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Pecadores
- Sirat: trance en el desierto
- Song Sung Blue
- Sound of Falling
- Sueños de trenes
- Wicked: por siempre