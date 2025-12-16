Películas que compiten en las nuevas categorías de los Premios Óscar

Los Premios Óscar han anunciado las primeras categorías con las películas que competirán, como parte de la 98 edición.

El Óscar a Mejor Reparto se entregará por primera vez en la historia. (Foto: X)

A diferencia de los años anteriores, los reconocimientos por el mejor reparto y fotografía serán entregados en esta ceremonia por primera vez en su historia.

Todos los nominados aún están por determinarse en algunas de las categorías preseleccionadas, debido a que las votaciones comenzarán el 12 de enero de 2026 y concluyen el 16. El evento se realizará el próximo 15 de marzo.

También debutará el reconocimiento a Mejor Fotografía en la ceremonia. (Foto: X)