Películas que compiten en las nuevas categorías de los Premios Óscar

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
16 de diciembre de 2025, 14:28
La Academia anuncia las categorías preseleccionadas de su edición 98. (Foto: X)

La categoría de fotografía reúne producciones de alto nivel visual.

Los Premios Óscar han anunciado las primeras categorías con las películas que competirán, como parte de la 98 edición.

El Óscar a Mejor Reparto se entregará por primera vez en la historia. (Foto: X)
A diferencia de los años anteriores, los reconocimientos por el mejor reparto y fotografía serán entregados en esta ceremonia por primera vez en su historia.

Todos los nominados aún están por determinarse en algunas de las categorías preseleccionadas, debido a que las votaciones comenzarán el 12 de enero de 2026 y concluyen el 16. El evento se realizará el próximo 15 de marzo.

También debutará el reconocimiento a Mejor Fotografía en la ceremonia. (Foto: X)
Reparto:

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Una batalla tras otra
  • Agente secreto
  • Valor sentimental
  • Pecadores
  • Sirat: trance en el desierto
  • Wicked: por siempre
  • La hora de la desaparición

"Pecadores" figura entre las cintas destacadas en ambas categorías. (Foto: X)
Mejor fotografía

  • Maldita suerte
  • Bugonia Bugonia
  • Mátate, amor
  • F1
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supremo
  • Nouvelle Vague
  • Una batalla tras otra
  • Valor sentimental
  • Pecadores
  • Sirat: trance en el desierto
  • Song Sung Blue
  • Sound of Falling
  • Sueños de trenes
  • Wicked: por siempre

  • Últimas noticias de Guatemala

