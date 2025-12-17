Este miércoles, Antigua GFC buscará sellar su pase y Aurora una remontada épica

-

En un duelo que promete emociones, el campeón Antigua, con ventaja mínima, tratará de liquidar este miércoles (8:00 p. m.) en el Pensativo al combativo Aurora, para decir presente en la final del torneo Apertura 2025 y soñar con el primer bicampeonato de su historia.

Los aguacateros pegaron en la ida con un solitario gol del lateral juvenil Héctor Prillwitz, un resultado que no permite relajarse, pese a que la derrota, por un tanto de diferencia, les da el pase gracias a su mejor posición durante la etapa de clasificación.

"No somos un equipo que se confía, pero somos optimistas de que sacaremos el resultado", expresó Prillwitz, aludiendo a lo "difícil" que será recibir a los castrenses, cuya ambición es remontar para aspirar a una novena corona en su regreso a la máxima categorías, tras 20 años en las ligas de ascenso.

Y es que el cuadro aurinegro no irá a regalarse a la Ciudad Colonial; por el contrario, ya demostró que puede vencer de visita a su rival. Lo hizo en la jornada 16 (2-1), hace casi dos meses, siendo el responsable de botarle el invicto de local a los coloniales.

Uno de los ases del técnico de los tigres, el costarricense Saúl Phillip, es Alejandro Galindo, quien se ha desempeñado como delantero. El "Tanque" fue de los más insistentes en la ida, no solo esperando balones en el área, sino también bajando a crear juego.

A los capitalinos solo les sirve imponerse por dos tantos de diferencia para mantenerse con vida, pero además de ir a buscar esa anotaciones, deberán cuidarse del ritmo y amenaza de los rivales: Óscar Santis, Robinson Flores y Juan Apaolaza, llamados a liderar la ofensiva albiverde.