Disney hará spin-off de Gastón, villano de "La Bella y la Bestia"

El spin-off buscará conservar la esencia del antagonista.
La compañía continúa explorando la historia, motivaciones y el porqué de las acciones de sus villanos clásicos animados.
Según The Hollywood Reporter, Disney se encuentra desarrollando un spin-off en acción real de La Bella y la Bestia, centrado en Gastón.
Los primeros borradores fueron escritos por Kate Herron y Briony Redman, aunque el guionista Dave Callaham será el encargado de escribir la historia.
En la cinta animada de 1991, Gastón es un cazador carismático y arrogante que está obsesionado con conquistar a Bella y hará todo lo posible por lograrlo.
La producción estará a cargo de Michelle Rejwan y, a pesar de que se desconocen los detalles de la trama, es un hecho que la compañía buscará conservar la esencia del villano.