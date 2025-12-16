Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Disney hará spin-off de Gastón, villano de "La Bella y la Bestia"

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
16 de diciembre de 2025, 15:53
La cinta explorará el origen y motivaciones del personaje. (Foto: X)

La cinta explorará el origen y motivaciones del personaje. (Foto: X)

El spin-off buscará conservar la esencia del antagonista.

LEE: La Bella y la Bestia rompe récord en taquillas tras su estreno

La compañía continúa explorando la historia, motivaciones y el porqué de las acciones de sus villanos clásicos animados.

Gastón llegará al live action como protagonista de su propia historia. (Foto: X)
Gastón llegará al live action como protagonista de su propia historia. (Foto: X)

Según The Hollywood Reporter, Disney se encuentra desarrollando un spin-off en acción real de La Bella y la Bestia, centrado en Gastón.

Los primeros borradores fueron escritos por Kate Herron y Briony Redman, aunque el guionista Dave Callaham será el encargado de escribir la historia.

The Hollywood Reporter confirmó el desarrollo del spin-off. (Foto: X)
The Hollywood Reporter confirmó el desarrollo del spin-off. (Foto: X)

ENTÉRATE: La bella y la bestia

En la cinta animada de 1991, Gastón es un cazador carismático y arrogante que está obsesionado con conquistar a Bella y hará todo lo posible por lograrlo.

Gastón es recordado como un cazador carismático y arrogante. (Foto: X)
Gastón es recordado como un cazador carismático y arrogante. (Foto: X)

La producción estará a cargo de Michelle Rejwan y, a pesar de que se desconocen los detalles de la trama, es un hecho que la compañía buscará conservar la esencia del villano.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar