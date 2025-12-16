Junta Monetaria ajusta regla cambiaria y amplía margen de intervención del Banguat

-

Autoridades señalan que ajuste responde al crecimiento del mercado cambiario nacional.

La Junta Monetaria (JM) oficializó una nueva disposición que actualiza la regla de participación del Banco de Guatemala (Banguat) en el Mercado Institucional de Divisas, la cual fue publicada este martes en el Diario de Centro América.

La medida redefine los criterios bajo los cuales el banco central podrá intervenir mediante subastas de compra y venta de dólares, con el objetivo de mantener una volatilidad acotada en el tipo de cambio nominal.

De acuerdo con la publicación oficial, la regla para la compra de divisas permanecerá activa de forma permanente y se activará cuando el tipo de cambio promedio ponderado, ya sea de operaciones con el público o interbancarias, sea igual o menor al promedio móvil de los últimos cinco días hábiles del tipo de cambio de referencia, menos un margen de fluctuación de 1.05%.

En ese escenario, el Banguat convocará a las entidades del mercado institucional a una subasta de compra de dólares por un monto máximo de US$ 50 millones (Q 383 millones), con la posibilidad de realizar hasta tres subastas diarias.

En el caso de la venta de divisas, la regla también tendrá vigencia permanente y se activará cuando el tipo de cambio promedio ponderado sea igual o mayor al promedio móvil de los últimos cinco días hábiles del de referencia, más un margen de fluctuación de 1.05%.

Bajo esas condiciones, el banco central podrá convocar subastas de venta de dólares por montos de hasta US$ 50 millones (Q 383 millones) cada una, con un límite de tres eventos por día.

La disposición también contempla la posibilidad de una participación excepcional del Banguat en el mercado cambiario para contrarrestar episodios de volatilidad inusual.

En estos casos, el Comité de Ejecución deberá aprobar la intervención y posteriormente informar a la Junta Monetaria sobre las razones y resultados de dicha acción.

La liquidación de todas las operaciones se realizará de manera inmediata tras cada adjudicación, a través del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real.

Sobre los cambios aprobados, el gerente Económico del Banguat, Johny Gramajo, explicó que el ajuste principal radica en el margen de fluctuación.

"Con relación a las modificaciones que Junta Monetaria realizó a la política cambiaria, destaca la principal, que es el aumento al margen de fluctuación de la regla de participación en el mercado cambiario, que sube de 1 por ciento a 1.05 por ciento", señaló el funcionario.

Gramajo agregó que "esto con la finalidad de que el marco de cambio tenga siempre una volatilidad acotada, y esto es precisamente lo que activa la regla de participación en el Banco Central, esos umbrales de variación de más o menos 1.05 por ciento".

Asimismo, indicó que se incrementó el monto máximo de intervención diaria hasta US$ 150 millones (Q 1,149 millones), concentrado en tres subastas, en lugar de cinco como se establecía anteriormente.

"El otro elemento es el aumento al monto de participación diaria, y al mismo tiempo reducir el número de subastas, se aumenta a US$ 150 millones (Q 1,149 millones), pero son 3 subastas en lugar de 5 que teníamos anteriormente", afirmó Gramajo.

Según el funcionario, este ajuste responde al crecimiento del mercado cambiario nacional y busca hacer más eficiente la intervención del banco central para reducir la volatilidad del tipo de cambio.