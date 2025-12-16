Sydney Sweeney roba miradas en la premiere de "The Housemaid"

-

La historia se adentra en los oscuros secretos de una familia adinerada.

Sydney Sweeney nunca pasa desapercibida y ahora fue una de las grandes protagonistas de la premier de The Housemaid, su nueva película, en la que comparte créditos con Amanda Seyfried y Brandon Sklenar.

La actriz lució vestuario y maquillaje que hicieron recordar la época dorada de Hollywood. (Foto: X)

La actriz de Euphoria acaparó reflectores a su paso por la alfombra roja en Los Ángeles gracias a un impactante look de inspiración old Hollywood que conquistó a fans y fotógrafos.

La celebridad, de 29 años, lució un vestido de gala en color blanco con profundo escote, falda suelta, espalda ligeramente descubierta y delicados drapeados que realzaron su figura.

Amanda Seyfried, Sydney Sweeney y Brandon Sklenar la premier de "The Housemaid". (Foto: X)

En la cinta, Sydney interpreta a Millie Calloway, una trabajadora doméstica que se interna en la casa de una mujer rica y casada, personaje encarnado por Amanda Seyfried, y que poco a poco se ve envuelta en oscuros secretos familiares.

Sydney negó haberse sometido a alguna cirugía plástica. (Foto: X)

Durante la gira de promoción, ambas actrices hablaron sin filtros con la revista Vanity Fair. Ante preguntas directas sobre cirugías estéticas, Sweeney fue tajante al afirmar que nunca se ha realizado ningún procedimiento y que su imagen responde a un estilismo realizado por profesionales.