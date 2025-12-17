Aumento al salario mínimo 2026 entra en fase decisiva

-

Las propuestas en análisis contemplan incrementos diferenciados por sector, mientras el planteamiento gubernamental propone un 12 % para la circunscripción uno en el sector no agrícola.

El expediente relacionado con la fijación del salario mínimo continúa en proceso administrativo bajo la responsabilidad de la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con lo expuesto por la ministra de Trabajo, Miriam Roquel este martes 16 de enero durante una citación en el Congreso de la República.

Una vez concluido este trámite, el documento será devuelto al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para su traslado a la Secretaría General de la Presidencia y, posteriormente, a la Presidencia de la República, donde el presidente Bernardo Arévalo deberá emitir la resolución definitiva sobre un posible ajuste salarial.

Roquel, informó que el expediente que contiene el resultado de las discusiones sostenidas en la Comisión Nacional del Salario será remitido al mandatario esta semana, conforme a los plazos establecidos en la normativa vigente. Este documento incluye un dictamen razonado con las distintas propuestas analizadas, ante la falta de consenso entre los sectores que integran dicha comisión.

Expertos consideran que el planteamiento de mejorar los ingresos de la población mediante aumentos al salario mínimo es incorrecto, pues la mayoría de los guatemaltecos no percibe dicho salario. (Foto ilustrativa: Archivo/Soy502)

En la Comisión Nacional del Salario participan representantes del sector trabajador, del sector empleador y del gobierno, quienes evalúan cada año los posibles ajustes al salario mínimo con base en criterios técnicos y económicos. Durante el proceso correspondiente a 2026, se presentaron diversas propuestas diferenciadas por actividad económica y por circunscripción territorial.

En el caso del sector empleador del departamento de Guatemala, correspondiente a la circunscripción económica uno, se analizaron las actividades no agrícolas, agrícolas y el sector de exportación y maquila.

Para las actividades no agrícolas se propuso un incremento máximo del 4%; para el sector agrícola, un aumento del 2%; y para exportación y maquila, un ajuste del 3.5%. En tanto, para los departamentos fuera de Guatemala, que conforman la circunscripción dos, el sector empleador planteó un reajuste para el sector agrícola del 2%, no agrícola del 4% y en cuanto a exportaciones y maquila el 1%.

Adicionalmente, el sector empleador presentó una propuesta general aplicable a ambas circunscripciones, consistente en un incremento de Q200 diarios para las actividades agrícola, no agrícola y de exportación y maquila, lo que representaría un total de Q6,000 globales.

El verdadero desafío del país es la limitada generación de empleos productivos que permitan a la población acceder a ingresos sostenibles, señalan los expertos. (Foto: Archivo/Soy502)

Por su parte, el sector gobierno, representado por inspectores gubernamentales, presentó planteamientos distintos según la circunscripción. Para la circunscripción uno, propuso un aumento del 12% en el sector no agrícola, del 3% en el agrícola y del 5.3% en exportación y maquila. En la circunscripción dos, la propuesta fue de incrementos del 10% para el sector no agrícola, 3% para el agrícola y 5% para exportación y maquila.

Durante las sesiones de análisis surgieron cuestionamientos respecto a los porcentajes planteados para el sector agrícola, considerado uno de los más vulnerables. Al respecto, la representante de Administración del Ministerio de Trabajo, Damaris Oliva, explicó que la postura del gobierno no fue fijar un porcentaje específico, sino presentar un análisis técnico integral que permita al presidente evaluar de manera equilibrada los intereses de los trabajadores y las capacidades del sector empleador al momento de tomar la decisión final.

La Comisión Nacional del Salario recibió los informes técnicos en septiembre y realizó el análisis correspondiente en las sesiones posteriores. En la última reunión, celebrada el 15 de octubre, el sector empleador ratificó sus propuestas iniciales, mencionó Oliva.

Ante la ausencia de acuerdos entre el sector trabajador y el sector gobierno resolvieron trasladar una propuesta técnica al Ejecutivo, tal como lo establece la ley, para que sea el presidente de la República quien defina el ajuste salarial.

Alta tasa de Informalidad

En cuanto al contexto laboral, los datos de la Dirección de Estadísticas Laborales muestran que la tasa de desempleo en el sector formal se mantiene por debajo del 4%, tanto en áreas urbanas como rurales. Sin embargo, las cifras también reflejan que aproximadamente el 70% de la población ocupada labora en el sector informal, un factor relevante en el análisis del salario mínimo, según se indicó.

Uno de los riesgos de incrementar el salario mínimo sin basarse en una decisión técnica sería el incremento del empleo informal en el país, según la CIG. (Foto: Archivo/Soy502)

La ministra de Trabajo subrayó que el proceso se basa en información técnica y estadística, con el objetivo de evitar decisiones que puedan afectar negativamente al empleo o a la sostenibilidad de las empresas.

Asimismo, indicó que el expediente incluye consideraciones sobre el comportamiento de las exportaciones, el contexto del comercio internacional y otros factores económicos que inciden en el mercado laboral.

Salario mínimo en Guatemala

Actualmente, el salario mínimo vigente en la circunscripción económica uno, correspondiente al departamento de Guatemala, es de Q3,593.60 para actividades agrícolas, Q3,278.60 para exportación y maquila y Q3,723.10 para el sector no agrícola.

En la circunscripción económica dos, que abarca los departamentos fuera de Guatemala, los salarios mínimos se sitúan en Q3,436.90 para el sector agrícola, Q3,097.20 para exportación y maquila y Q3,550.60 para el sector no agrícola, a los que se debe sumarse una bonificación e incentivo de Q250.