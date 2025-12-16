Temporada fría: Más de 8 mil personas han sido afectadas en 2025

Cinco personas han muerto durante la temporada fría en el territorio nacional.
OTRAS NOTICIAS: Alertan a turistas por actividad del volcán Santiaguito
En la última época del año se han presentado temperaturas bajas que han perjudicado a una parte de la población guatemalteca.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) reportó que desde el 1 de noviembre hasta la fecha se han reportado más de 100 emergencias.
Las mismas han sido atendidas por dicha entidad, por lo que se han reportado 8,710 personas afectadas, 24 albergadas y 5 fallecidas en la temporada fría.
Asimismo, las lluvias que han acompañado esta temporada han provocado que 54 viviendas estén en riesgo en el territorio nacional y dos presentan daños severos en su estructura.
La Conred tiene habilitados cuatro albergues en la ciudad capital y en los departamentos de Totonicapán, Huehuetenango y Alta Verapaz.