Guatemala elige a Dembélé: Así votó Pinto y Tena en los premios The Best 2025

La FIFA celebró este martes la gala de los premios The Best 2025, ceremonia que reconoce a los mejores del fútbol mundial y en la que jugadores, entrenadores y periodistas tienen un rol protagónico al definir a los ganadores mediante votación oficial.
En esta edición, el gran protagonista fue el francés Ousmane Dembélé, quien tras conquistar el Balón de Oro, también fue elegido como mejor jugador del año según la FIFA, superando a su compatriota Kylian Mbappé y al joven español Lamine Yamal, ambos considerados fuertes candidatos al galardón.
Guatemala estuvo representada por tres votantes, conforme al reglamento de la FIFA, que establece la participación del capitán de la selección nacional, el director técnico y un periodista designado por cada asociación miembro.
En este caso, los votos fueron emitidos por José Carlos Pinto, capitán de la Selección Nacional; Luis Fernando Tena, entrenador del combinado mayor; y el periodista Carlos Marín, quienes ejercieron el derecho al voto en nombre del país.
Cabe destacar que tanto Pinto como Tena participaron por tercera ocasión consecutiva en este proceso de votación de los premios de la FIFA. En el balance general de las elecciones realizadas por los representantes guatemaltecos, Ousmane Dembélé fue el jugador más respaldado, confirmando su impacto y regularidad a lo largo del 2025, año que lo consolidó como una de las máximas figuras del fútbol internacional.
Así quedaron los votos:
José Pinto:
- Ousmane Dembélé
- Kylian Mbappé
- Lamine Yamal
Luis Fernando Tena:
- Ousmane Dembélé
- Vitinha
- Mohamed Salah
Carlos Marín:
- Ousmane Dembélé
- Mohamed Salah
- Lamine Yamal