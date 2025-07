Sentencian a mujer que lavó más de Q120 mil

-

Tribunal dicta sentencia de 4 años de prisión a mujer por el delito de conspiración para cometer lavado por más de Q120 mil

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos logró una sentencia condenatoria de 4 años de prisión contra Carol M. por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero.

Durante el juicio se demostró que Carol M. recibió transferencias bancarias por Q120,774.12 entre enero y noviembre de 2017, sin tener un perfil económico o comercial que justificara dichas transacciones.

Pruebas

La fiscalía demostró que la ahora sentenciada no cuenta con perfil económico para manejar dicha cantidad de dinero, por lo que el tribunal le dio valor probatorio a la investigación que logró revelar que la acusada no tenía relación con los remitentes del dinero y no pudo justificar la procedencia lícita de los fondos. Esto llevó a la conclusión de que el dinero tenía un origen ilícito y que Carol M. estaba involucrada en una conspiración para lavar dinero.

