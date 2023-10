Los cuatro escenarios para salir de la crisis política de Guatemala

-

La crisis política que atraviesa Guatemala podría tener salidas siempre que exista voluntad política, coinciden expertos.

OTRAS NOTICIAS: El MP pide la destitución del Ministro de Gobernación

Desde acciones legales, caminatas y hasta bloqueos, se han llevado a cabo en Guatemala, luego que el Ministerio Público (MP) iniciara una afrenta en contra del partido político Movimiento Semilla y de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Esto ha generado una crisis que llegó hasta el desabastecimiento y encarecimiento de productos de la canasta básica, sin que, por ahora, se logre una solución pacífica que garantice que las nuevas autoridades electas el 25 de junio y el 20 de agosto, puedan tomar posesión de sus cargos.

La exigencia ha sido la misma: la renuncia de la Fiscal General, Consuelo Porras; del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; de la fiscal Cinthia Monterroso; y del juez Fredy Orellana; a quienes la población culpa de ser los autores materiales de una guerra en contra de la democracia y del voto ciudadano.

Para el abogado Gerson Sotomayor, el problema principal es que se están materializando los planes de intentos de "Golpe de Estado" o bien, de un autogolpe por parte del presidente Alejandro Giammattei, quien se apartaría para dejar el manejo político de la situación a otros actores, pues el MP podría alentar el fuego generando una narrativa en los próximos días de un supuesto "fraude electoral" desde la primera vuelta.

"Esos planes podrían llevarnos a un punto donde ya no habrá retorno a un enfrentamiento social innecesario", argumentó Sotomayor.

Sin embargo, abogados constitucionalistas y expertos en materia electoral consideran que podrían haber cuatro escenarios que, por lo menos, reducirían la tensión, siempre que haya voluntad política.

Escenario No. 1

Para todos los consultados, el mejor escenario es que la Fiscal General, Curruchiche, Monterroso y Orellana presenten su renuncia de manera voluntaria.

"Eso no va a pasar", sentenció el abogado constitucionalista, Edgar Balsells, quien considera que la crisis le conviene a todos los actores que están impulsándola, porque "hay desorden".

"En río revuelto, ganancia de pescadores. Mientras que todos están buscando una solución a la crisis, nadie gobierna, pasa la droga y el contrabando más fácil, las compras se hacen sin controles. Es decir, a ellos les conviene", subrayó Balsells.

Mientras que el abogado Edgar Ortiz consideró que "el escenario ideal es el diálogo. La salida política debería de ser una negociación, porque los ataques del MP al proceso electoral han sido claros. Vemos una salida que de alguna forma satisfaga a la población, porque son legítimas, pues hubo excesos como la captura de la actas, pero eso requiere la participación del Presidente (Giammattei) y a la fiscal".

Escenario No. 2

Sotomayor y el abogado Edgar Ortiz, coinciden en que el Congreso podría jugar un papel importante para reducir la crisis si existiera voluntad política para reformar la Ley Orgánica del MP, modificando el artículo 14, para quitar la frase "siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada", al referirse a las formas de remoción de la Fiscal General.

Los cambios deberían de entrar de manera inmediata, pero "el Congreso está inmerso en la alianza a favor de Porras, pero no creo que lo hagan porque allí el presidente Giammattei ya no podría decir que él no puede destituirla", lamentó Sotomayor.

(Fuente: Ley Orgánica del MP)

Escenario No. 3

Para los abogados consultados, la Corte de Constitucionalidad (CC) juega un papel clave para salir de la crisis política en Guatemala, pues podría "corregir la plana" y establecer "un nuevo rumbo que regresar al camino de la democracia electoral".

Ortiz aseguró que en este momento hay un amparo presentado en la CC que permitiría modificar la Ley Orgánica del MP al declarar inconstitucional la frase de remoción de la Fiscal General, es decir, en lugar que sea el Congreso quien haga los cambios, los magistrados podrían realizarlo, dejando vía libre a la destitución por parte del Ejecutivo.

El problema, coinciden otros juristas, es que la CC ha actuado y fallado en contra de la población, pese a que ha tenido muchas oportunidades para cambiar el rumbo de la crisis política.

Escenario No. 4

A decir de los abogados Sotomayor y Ortíz, otra salida sería que la CC, de oficio o por petición de un tercero, tomara en sus manos el artículo 78 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, en la que habla de "desobediencia, retardo u oposición a una resolución dictada", ello luego que la Corte ordenara respetar los resultados electorales.

(Fuente: Ley de Amparo y Exhibición Personal)

"Al abrir las cajas electorales y secuestrar las actas, el MP incumplió con el amparo otorgado el 13 de julio donde ordenó respetar los resultados electorales. Es evidente que la FECI y Porras lo que quieren es irrespetar el voto ciudadano", detalló Sotomayor.

Incluso, Ortiz recordó que recientemente el Movimiento Cívico Nacional (MCN) presentó un nuevo amparo en el que solicitan como único punto que se garanticen los resultados del proceso electoral, en donde Bernardo Arévalo y Karin Herrera fueron electos como Presidente y Vicepresidenta de Guatemala.

Si lo hiciera un tercero, se debe de demostrar que la Fiscal General incurrió en desobediencia y solicitar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la debida ejecución del amparo otorgado y si no lo hace, entonces elevar la petición a la CC.

Pesimistas

No obstante los abogados Alejandro Balsells y el constituyente Aquiles Faillace son pesimistas, pues consideran que las instituciones y autoridades han actuado de manera "evasiva" con sus acciones.

"Jurídicamente no hay ninguna posibilidad para que el MP cambie el rumbo, así como no lo había para que secuestrara las actas y el material electoral, pero un juez prevaricador ha permitido todo, así como la misma CC", lamentó Balsells.

El abogado constitucionalista recordó que la CC exhortó al partido Movimiento Semilla a defenderse legalmente, pero "rechaza todas las acciones que ellos presentan".

"Aquí no hay que buscar ninguna salida, aquí lo único que cabe es que el MP respete su competencia y los resultados electorales... las Cortes están claras en avalar los abusos del juez prevaricador y esas mismas Cortes con sus decisiones han hecho que la crisis llegue a donde estamos ahora. Son los grandes responsables de todo esto, junto con el presidente Giammattei, que todos sabemos que está detrás", manifestó Balsells.

Mientras que el constituyente Aquiles Faillace dijo que para esta situación "no hay una solución salomónica", pues "estamos llegando a un punto donde la única salida será la fuerza de cualquiera de los dos lados... Hay incertidumbre y la CC se lava las manos. No sirve para nada".

Una muestra de ello es que el mismo MP puso a Gimmattei en una posición encontrada al tener que decidir si defiende al ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, o a la fiscal General, quien le pidió la cabeza del jefe del interior, por no cumplir con sus "berrinches" de "usar la fuerza en contra de los manifestantes".

"Ahora sí le tiraron en definitiva la chibolita en el escritorio al presidente Giammattei", sentenció. Tras estas declaraciones, el Ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, presentó su renuncia al cargo y el mandatario la aceptó.